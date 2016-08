Det kan tyde på en flad åbning af det danske obligationsmarked tirsdag, efter markedet har fordøjet udmeldingerne fra fredagens centralbank-topmøde i USA. Nu begynder markedet at vende blikket mod den amerikanske jobrapport sidst på ugen.



Ved dansk lukketid mandag lå renten for den tiårige danske statsobligation lige over 0,0 pct. Det var godt nok 1 basispoint højere end fredagens slutrente. Men i forhold til åbningsniveauet mandag morgen var der tale om et fald på 4 basispoint.



Renten på rutsjetur oven på topmøde



Rutsjeturen kom, efter at chefen for den amerikanske centralbank, Janet Yellen, fredag holdt tale på et centralbankmødet i Jackson Hole, USA. Talen blev i første omgang tolket som udtryk for, at en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ikke er lige på trapperne, hvilket sendte renten ned.



Men centralbankens næstkommanderende, Stanley Fischer, havde påpeget, at Janet Yellens kommentarer ikke udelukker en renteforhøjelse i september. Og det førte så til et renteløft mandag.



Renten på den toneangivende amerikanske tiårige T-bond lukkede mandag i 1,56 pct., hvilket var 7 basispoint lavere end fredag.



Tirsdag morgen sender investorerne på markedet i Tokyo imidlertid den tiårige amerikanske T-bondrente op til 1,58 pct. Det er 2 basispoint højere end i nat dansk tid, men dog 1 basispoint lavere end da de danske handlere gik hjem klokken 17 mandag.



Ser frem mod kongen af nøgletal



Tirsdag sidst på formiddagen er der en hel stribe nøgletal fra eurozonen, som markedsaktørerne kan forholde sig til. Det gælder blandt andet tilliden til økonomien, industrien, service og forbrug.



Lidt over middag dansk tid taler Stanley Fischer igen - hvilket bliver transmitteret af Bloomberg Television.



Ud på eftermiddagen kommer der desuden en opgørelse over forbrugertilliden i USA, som ventes at falde til 97,0 fra 97,3.



"Der er på forhånd ventet et mindre fald, og en eventuel stigning i forbrugertilliden vil derfor kunne presse renterne op, styrke dollaren og udløse aktiekursstigninger," vurderer Sydbank, der venter en flad åbning på tirsdagens handel, i en morgenkommentar.



Markedets aktører vil dog antageligt i højere grad se frem imod fredagens arbejdsmarkedsrapport fra USA, der også er kendt som kongen af nøgletal. Jobrapportens udfald kan være afgørende for markedets forventninger til, hvorvidt den amerikanske centralbank hæver renten på sit kommende møde i september.



Desuden venter der fredag data over arbejdsløsheden og lønstigningerne i mulighedernes land.



/ritzau/FINANS