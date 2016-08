Relateret indhold Artikler

Der er stilhed op oliemarkedet tirsdag morgen, hvor den seneste tids stigninger er afløst af udsigt til øget udbud, inden de amerikanske lagertal offentliggøres onsdag.



"Vi har haft et stort skub op og så lidt af en dukkert, men olie har været særdeles elastisk og holder pænt over 45 dollar per tønde. Vi har set en masse mystisk handel baseret på forskellige rygter forbundet med

Opec-mødet, og det er jeg sikker på fortsætter," siger analytiker Angus Nicholson fra IG Ltd i Melbourne til Bloomberg News.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 49,35 dollar mod 49,00 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 47,10 dollar mod 46,70 dollar mandag eftermiddag.



Guldmarked



På guldmarkedet er handlen sidelæns, men investorerne afventer fredagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport.



Prisfaldet efter den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, indikationer om forestående renteforhøjelser er stilnet af, og nu er det fredagens jobskabelse, som optager markedsdeltagerne.



En høj jobskabelse vil være vand på Federal Reserves mølle og øge risikoen for en renteforhøjelse på det kommende møde i Federal Open Market Committee i september.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1324 dollar mod mandag eftermiddags 1322 dollar.



Økonomisk udvikling i fokus



Kobbermarkedet har øjnene rettet mod den økonomiske udvikling, hvor såvel de amerikanske som de kinesiske og japanske nøgletal er i centrum. De kommende dag byder på en lang række vigtige data fra både Kina og USA med den amerikanske arbejdsmarkedsrapport og de kinesiske PMI-data som nogle af de vigtigste.



Et ton kobber koster tirsdag morgen 4600 dollar mod 4584 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS