Mens du sov: USA holder Putin ansvarlig for giftgasangreb og varsler sanktioner

Relateret indhold Aktieordbog

USA varslede onsdag aften dansk tid nye sanktioner imod Rusland, som amerikanerne nu slår fast står bag giftgasangrebet i Salisbury i Storbritannien den 4. marts i år. Det skrev Bloomberg.



Under attentatet blev en tidligere russisk spion Sergej Skripal og dennes datter forgiftet af en særdeles farlig nervegas.



I en udtalelse slog Udenrigsministeriet bl.a. fast, at russerne "har benyttet kemiske eller biologiske våben og bryder dermed international lov."



Amerikanerne oplyser, at sanktionerne vil træde i kraft 22. august.



Ifølge Ritzau/Reuters vil den første runde af sanktioner begrænse eksport af eksempelvis elektronik og elektronisk udstyr, blandt andet af den type, der bruges inden for flyindustrien.



Det oplyser en unavngiven kilde i USA's udenrigsministerium ifølge bureauerne til tv-stationen NBC.



Frist på tre måneder



Medmindre Rusland inden for tre måneder giver "troværdige forsikringer" om, at landet ikke vil bruge kemiske våben fremover, samt lader FN-inspektører komme ind i landet, vil der blive indført endnu en runde sanktioner, siger kilden.



Anden runde vil være skrappere og kan blandt andet indebære færre diplomatiske relationer mellem USA og Rusland. Desuden kan det statslige russiske flyselskab Aeroflot få inddraget sin tilladelse til at flyve til USA, siger kilden til NBC.



Detaljerne om sanktionerne er dog ikke umiddelbart bekræftet fra officiel side.



I slutningen af marts udviste USA som led i en større international aktion 60 russiske diplomater som en konsekvens af angrebet. Kort efter slog russerne tilbage og udviste et tilsvarende antal amerikanske diplomater.



Positiv stemning på asiatiske aktiemarkeder



Torsdag morgen er de fleste asiatiske børser i plus. Det sker på trods af, at det amerikanske marked onsdag sluttede stort set uændret i forhold til tirsdagens lukkekurser.



Især er de kinesiske aktier i hopla fra morgenstunden. Det sker på baggrund af pæne fald dagen i forvejen, og den store følsomhed skyldes primært den igangværende handelskrig på tariffer imellem USA og Kina.



I skrivende stund er Shanghai Comp og Shenzhen Comp i plus med henholdsvis 1,78 pct. og 2,67 pct. Det japanske Nikkei-indeks er nede med beskedne -0,19 og sydkoreanske Kospi er nede med -0,004 pct.



Handelskrig lagde en voldsom dæmper på onsdagens USA-handel



Den verserende handelskrig mellem USA og Kina satte sit præg på handlen på de amerikanske børser. Ifølge Bloomberg var handlen godt midtvejs onsdag nede med hele 19 pct. og ved dagens lukning var handlen 17 pct. nede.



Både Washington og Beijing har de seneste dage konkretiseret nye toldsatser, der skal ramme modpartens varegrupper, som repræsenterer værdier på i alt 16 mia. dollar.



Begge tiltag træder i kraft 23. august.



S&P 500 dansede derfor stort set omkring nul efter at være steget fire dage i træk, men indekset endte faktisk med at falde i de sidste minutter frem mod luk - selv om det kun var 0,03 pct.



Dow Jones faldt 0,18 pct., mens Nasdaq gik op, dog kun 0,06 pct.



"Jeg tror ikke, vi kommer til at se større rystelser i økonomien i de kommende måneder," sagde Donald Straszheim, chef for Kina hos Evercore ISI til Bloomberg TV.



"Men set fra selskabernes side er det, du ser i Kina firmaer, som er og vil blive slemt påvirket af disse toldsatser, og på den amerikanske side vil du se stigende omkostninger," sagde han.