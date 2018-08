Mens du sov: Musk leger med tanken om at afnotere Tesla

Relateret indhold Aktieordbog

"Overvejer at tage Tesla af børsen for 420 dollar. Finansieringen sikret."



Sådan skrev Tesla-stifter Elon Musk tirsdag, og aktien steg umiddelbart efter 8 pct.



Senere blev handlen dog suspenderet, fordi Musk tydeligvis havde talt kursen op.



Nyheden kom nogenlunde samtidig, som Financial Times skrev, at den saudiske statsejede fond, Public Investment Fund, gennem en periode har opbygget en anseelig ejerandel i Tesla, og nu ejer 5 pct. af selskabet.



I et senere tweet uddybede Elon Musk:



"Mit håb er, at alle nuværende investorer vil forblive hos Tesla, selv om vi trækkes af børsen. (Jeg, red.) vil skabe en fond med et særligt formål, som vil gøre det muligt for alle at blive hos Tesla."



Han forsikrede, at han forbliver hos Tesla, selv hvis det ikke lykkes at trække selskabet af børsen.



Seancen efterlod markedet med en del ubesvarede spørgsmål, som bl.a. hvor Elon Musk vil hente de 50 mia. dollar, selskabet er værd - foruden den gæld, som Tesla også ligger inde med, der løber op i næsten 9 mia. dollar. Det ville ifølge Bloomberg blive verdenshistoriens største afnotering, hvis det skulle blive aktuelt.



Da handlen med aktien lukkede kl. 22 tirsdag dansk tid, var Tesla steget 11 pct.



Musk har tidligere signaleret,at han foretrækker ikke at være på Børsen, fordi det giver Tesla en større manøvredygtighed i forhold til udvikling af el-bilerne. Hertil kommer, at en tilværelse uden for fondsbørsens rækkevidde betyder mindre åbenhed, hvilket kan være en styrke i forhold til konkurrenterne.



God start for asiatiske aktier



Onsdag morgen er der overvejende positive takter på de asiatiske aktiemarkeder. Det sker i kølvandet på en udpræget god dag på aktiemarkederne i USA. Nikkei og Hang Seng er oppe med henholdsvis 0,49 pct. og 0,37 pct. fra morgenstunden.



Dog er de kinesiske aktier i en kategori for sig i lyset af handelskrigen med USA. Shanghai Comp. og Shenzen Comp. er faldet med henholdsvis 0,32 pct. og 0,70 pct. i forhold til seneste lukkekurs.



Amerikanske aktier tæt på rekord



Både S&P 500 og Nasdaq rakte ud efter rekordniveauer tirsdag, men sluttede mindre end 1 pct. fra en ny top. Investorerne fejrede en indtil nu stærk regnskabssæson på en dag, hvor handelskrigens rumlen ikke kunne høres af investorerne.



S&P 500 vandt 0,3 pct., mens teknologitunge Nasdaq steg tilsvarende med 0,3 pct. De to er henholdsvis 14 og 49 point fra deres respektive toppe, som blev sat i slutningen af januar og slutningen af juli i år.



Dow Jones-indekset med blot 30 aktier i sig gik også op tirsdag med 0,5 pct., men det mere olie- og industritunge indeks, som ikke har den samme vægt i teknologiaktier, er stadig knap 4 pct. fra toppen - også sat i slutningen af januar.



"De kinesiske aktier kørte pænt op tidligere tirsdag, og det har skabt en god stemning i både Europa og USA. De nye markeder har fået mange slag i den senere tid, så fremgangen i Kina giver en lettelse og en god stemning," sagde Lars Skovgaard Andersen, seniorstrateg i Danske Bank, tirsdag til Ritzau Finans.



Han frygter ikke mulige rekordniveauer.



"Aktierne i USA er blevet billigere, end de var, da de sidst var på de her niveauer. Indtjeningen er bedre. Når væksten i indtjeningen er til stede, så er jeg ikke bekymret."