Mens du sov: Trumps sanktioner mod Iran kan føre til markant løft i olieprisen

Med en ny præsidentiel ordre underskrev USA's præsident Donald Trump ifølge Bloomberg et nyt dekret, der begrænser den iranske regerings muligheder for at handle guld og andre værdifulde metaller.



Forbuddet, der træder i kraft tirsdag, rammer derfor bilindustrien, men også salget af persiske tæpper og pistacienødder til USA vil blive påvirket.



I en tv-transmitteret tale svarede den iranske præsident Rouhani, at landet ellers var parat til at forhandle med amerikanerne, hvis Trump og Co. ville være oprigtige.



Han tilføjede dog, at sådanne forhandlinger var umulige så længe Iran bliver ramt af nye sanktioner fra USA.



"Hvis du dolker nogen i ryggen, og siger at du ønsker at tale sammen, så er det først du må gøre at fjerne kniven," sagde den iranske præsident.



Trumps straffeaktion var som sådan ventet, alligevel fremkaldte det nye fordømmelser fra europæiske allierede, der fortsat står ved den Iran-atomaftale, som Trump trak USA ud af i maj måned.



Amerikanske analytikere vurderer, at sanktionerne mod Iran bl.a. har til formål at knuse den iranske olieindustri, og dermed holde de stigende oliepriser på et højt niveau.



"Jo mere vi nærmer os fjerde kvartal i år, vil vi i høj grad se oliepriser komme op i niveau med det vi så i 1980erne eller potentielt 1990erne. Det kritiske punkt er, hvor meget iransk produktion vi mister," siger Amrita Sen, der er olieanalytiker i Energy Aspects til CNBC.



Tirsdag morgen er det asiatiske aktiemarked generelt i stigning. Nikkei ligger i plus med 0,53 pct., CSI med +1,53 pct og Kospi i en lille stigning på 0,27.



Det sker efter en god afslutning på det amerikanske aktiemarked mandag.



Stemningen vendte fra minus til plus - Seaworld i vild stigning



Efter en vaklende start på ugen med minus på de store amerikanske aktiemarkeder vendte stemningen i løbet af dagen til plusser. Det brede S&P 500-indeks lukkede i 2850,40, hvilket var indeksets højeste niveau siden januar. Da handlen endte, var indekset gået op med 0,35 pct.



Teknologiaktierne havde en særligt god dag, og det påvirkede det teknologitunge Nasdaq-indeks, som endte med at stige 0,61, mens Dow Jones-indekset steg 0,16 pct.



Ved handlens begyndelse var det endnu engang handelskrigen mellem USA og Kina, som prægede investorernes humør. Konflikten blev optrappet i løbet weekenden, hvor USA´s præsident Donald Trump meldte ud, at USA har de bedste kort på hånden i handelskrigen. Forinden havde både den amerikanske og den kinesiske regering truet med forøgede toldsatser.



"Der er sandelig grund til bekymring. Og potentialet for en handelskrig står øverst på listen," skrev aktiestreg hos Miller Tabak + Co, Matt Maley, ifølge Bloomberg i en analyse til sine kunder mandag morgen.



"Men så igen: Der har hele året været grund til bekymring. Og det har indtil videre ikke stoppet markederne fra at komme stærkt tilbage efter lavpunkterne i februar," skrev han.



En af mandagens store virksomhedshistorier var Seaworld Entertainment, som bl.a. driver forlystelsesparker flere steder i USA.



Selskabets seneste regnskab overraskede med en markant bedre bundlinje end ventet i andetkvartal, men også selskabets omsætning overgik også analytikernes prognoser. Aktien steg knap 17pct. i løbet af mandag.



En interessant detalje ved mandagens handel var også, at Warren Buffetts investeringsselskab Berkshire Hathaway endte blandt dagens højdespringere.



Regnskabet for andet kvartal, der blev offentliggjort fredag, viste en stigning i driftsoverskuddet. Og mandag viste en opgørelse fra CNN Money, at selskabets aktiepost på 5 pct. af Apple er tæt på at være 50 mia. dollar værd.