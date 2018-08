Mens du sov: Asiatiske aktier ligger stabilt trods Kinas trusler om flere tariffer

De asiatiske aktiemarkeder ligger mandag morgen stort set fladt trods Kinas trussel om at pålægge amerikanske varer tariffer som modsvar på den amerikanske handelskrig mod Riget i Midten.



Kinas intention om nye tarifer blev meldt ud fredag.



Ifølge det kinesiske medie The Global Times, der er forbundte med Kinas kommunistparti, er den kinesiske reaktion kontrolleret og rolig i forhold til den "selvprovomerende ballade", der kendetegner USA's handelskrig mod Kina.



Beijing meddelte fredag, at man fra kinesisk side er klar til at pålægge amerikanske varer nye tariffer til en værdi af 60 mia. dollar.



"Kinas modtræk er rationelle og effekten vil ses i kvalitative og kvantitative aspekter," skriver The Global Times.



20 er omkommet i flyulykke



Alle 20 ombordværende er omkommet, efter et veteranfly søndag er forulykket i de schweiziske alper. Det skriver Ritzau, som citerer Reuters og det schweiziske politi for oplysningerne.



Det forulykkede veteranfly er et tysk militærfly bygget i 1939. Det kendes som en Junkers og har været brugt til turistflyvninger.



Fredagens aktiemarked: Små plusser i USA



De amerikanske aktier kravlede opad fredag, med undtagelse af teknologiaktierne i Nasdaq, på trods af nye trusler i handelskrigen mellem USA og Kina.



Det brede S&P 500-indeks vandt kl. 12:35, amerikansk østkysttid, 0,2 pct., mens Dow Jones, med blot 30 aktier i sig, steg med 0,3 pct. Nasdaq mistede derimod 0,1 pct.