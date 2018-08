Mens du sov: Gælden vokser og vokser under Trump

Den amerikanske gæld passerer 21,3 billioner dollar



Mens den amerikanske vækst og beskæftigelse stiger, så gør gælden det samme. Det amerikanske finansministerium annoncerede onsdag, at det vil øge dets gæld med, hvad der svarer til 30 mia. dollar de næste tre måneder. I alt forventer ministeriet, at man må ud og låne 769 mia. dollar i andet halvår af 2018, skriver CNBC.



Den amerikanske gæld har i løbet af ugen passeret 21,3 billioner dollar (137 billioner dkk), og det sætter alvorlige spørgsmålstegn ved, hvor længe den økonomiske optur vil vare ved i USA, og særligt hvad der vil ske, hvis landet igen kommer i økonomiske problemer, siger flere analytikere til CNBC.



Historien kommer forud for fredagens månedlige jobrapport.



Måske den mest værdifulde undskyldning nogensinde



Det er muligvis den mest værdifulde undskyldning nogensinde.



Sådan lød det fra KeyBanc Capital Markets, da Tesla-aktien tog fart og lagde adskillige mia. dollar til virksomhedens værdi i torsdagens handel på det amerikanske aktiemarked.



Ifølge CNBC må en del af stigningen velnok tilskrives, at Teslas regnskab for andet kvartal - samt ledelsens guidance for tredje og fjerde kvartal - var i den overvejende positive ende.



Men det er slet ikke usandsynligt, at investorerne er blevet endnu mere glade for den undskyldning, som Teslas flamboyante Elon Musk kom med for et par dage siden, hedder det.



Jeres spørgsmål er kedelige og hjernedøde



For ca. tre måneder siden vakte Musks opførsel nogen opsigt og vel også en god portion forargelse, da han under et møde med analytikere irriteret betegnede nogle af analytikernes spørgsmål som kedelige og hjernedøde.



Umiddelbart efter dette udfald mod analytikerne dykkede kursen på Tesla-aktien.



Måske er det årsagen til, at Musk forleden fandt anledning til at komme med en undskyldning.



Under alle omstændigheder deler mange ifølge CNBC den opfattelse, at undskyldningen har været medvirkende at at banke aktiekursen i vejret under torsdagens handel.



"Jeg undskylder, at jeg ikke var høflig under vort tidligere møde," sagde Elon Musk og forklarede, at det til dels skyldtes mangel på søvn og en stor arbejdsbyrde.



Ifølge CNBC er Wall Streets vurdering - og vel også håb - at Tesla-chefen i fremtiden vil undlade at distrahere investorerne med det, som man kalder for en "problematisk opførsel".



Amerikansk aktier: Tesla i hopla - og Apple i rekord



Kort efter at aktiehandelen blev skudt i gang torsdag morgen, så det ud til, at Nasdaq som det eneste af de tre toneangivende aktieindeks kunne holder sig ude af det røde felt.



Men senere på dagen fik også S&P 500 indekset næsen oven vande, mens Dow Jones fortsat lå til at ende dagen i minus.



Ved handelsdagens slutning endte resultatet med at blive et plus på 1,24 pct. til Nasdaq.



Dow Jones endte i minus 0,03, mens S&P 500 indkasserede et plus på 0,49 pct.



Tesla og Apple i strid medvind



Bortset fra det stjal to aktier en stor del af opmærksomheden torsdag.



Den ene var Tesla, der åbnede med en pæn stigning på godt 8 pct. - og mindre end en time før børsslut var oppe at snuse til de 15 pct.



Ganske vist viste et regnskab fra elbilproducenten et større underskud end ventet.



Men Tesla lover fortsat overskud og positive pengestrømme i tredje og fjerde kvartal og har som mål at blive "vedvarende" profitabel inden for kort tid.



Med den melding dæmpes frygten for, at Tesla får behov for at rejse yderligere kapital i år.



Og så var den den anden store begivenhed...



Det var Apple, hvis aktie også steg i en grad, så virksomheden nu - og som den første i verdenshistorien nogensinde, ved, hvordan det føles at have en værdi på over 1000 mia. dollar - eller 1 billion dollar - eller 6374 mia. kr., om man vil.