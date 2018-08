Mens du sov: Tesla brænder færre milliarder af end ventet

Relateret indhold Aktieordbog

Er Tesla på vej mod bedre tider?



Tesla overrasker flere analytikere med rent faktisk at følge CEO Elon Musks genopretningsplan i andet kvartal af 2018.



Elbilkoncernen har gennem årene brændt et massivt milliardbeløb af, og analytikerne havde derfor ventet et nyt negativt cash-flow på 5,7 mia. kr. i andet kvartal. Men resultatet endte kun på 4,7 mia. kr., skriver Bloomberg.



Elon Musk fastholder dermed, at Tesla er på vej mod en profitabel fremtid, mens han afviser, at selskabet må hente frisk kapital udefra. Noget, flere analytikere ellers forventer må ske i begyndelsen af 2019, skriver CNBC.



Samtidig undskyldte Elon Musk sin opførsel ved den seneste offentliggørelse af Teslas nøgletal. Dengang afbrød han en analytiker i et interview med udbrud om, at spørgsmålene var både kedelige og dumme. Noget, der ifølge Musk skyldtes mangel på søvn og for meget arbejde.



Meldingerne fik Tesla-aktien til at stige i den såkaldte efterhandel på børsen i USA.



Embedsmænd bekræfter mulig eskalering af handelskrig



Som flere medier skrev onsdag, har USA's præsident Trump ganske rigtig bedt sin handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, om at overveje at skrue endnu mere op for den nye told på kinesiske varer.



Amerikanske embedsmænd bekræfter, at det nu overvejes at øge toldsatsen på kinesiske varer til en samlet værdi af 200 milliarder dollar fra de foreslåede 10 til 25 procent.



Meldingen om den højere toldsats skal ses som et forsøg på at få Kina til at "ændre opførsel", mens der forhandles om at lande en ny handelsaftale mellem de to lande.



Amerikanere ser ud til at svigte de traditionelle personbiler



Noget kan tyde på, at de bilglade amerikanere er på vej til at svigte den traditionelle personbil.



Efter at have opgjort salget af nye køretøjer i juli, kan alle de store bilproducenter - med undtagelse af Fiat Chrysler - melde om et faldende salg, som ikke mindst skyldes en mindre interesse for mere traditionelle personbiler.



I stedet ser man ifølge Reuters en tendens til, at forbrugerne i stigende grad foretrækker de større og mere komfortable SUV'er samt de på de breddegrader så populære pickup trucks - som i parentes bemærket er mere profitable for bilfabrikkerne.



I første halvdel af 2018 steg salget af nye biler i USA - bl.a. på grund af omlægninger af skattesystemet.



Men det forventes at falde i årets anden halvdel.



Det skyldes dels stigende renter - dels, at der på markedet er en overflod af næsten nye brugtvogne i øjeblikket, skriver CNN.



Amerikanske aktier...



Kun et af de tretoneangivende aktieindeks i USA kunne præstere et plus, da onsdagen var omme.



Omkring et kvarter før slutfløjtet var S&P 500 indekset ellers kortvarigt i et mikroskopisk plus. Men det endte i minus 0,10 pct., mens Dow Jones indekset sluttede dagen i minus 0,32 pct.



Kun Nasdaq klarede sig fint igennem dagen og endte i plus 0,46 pct.



Da handelen blev skudt i gang onsdag morgen, så det ellers ud til,at alle de tre indeks kunne se frem til endnu en dag, uden for det røde felt, hvor de havde befundet sig i flere dage op til tirsdagen.



Straks onsdag morgen lagde de nemlig ud med plusser i størrelsesordenen 0,3 til 0,8 pct. med Nasdaq-aktierne i top.



Men omkring frokosttid vendte bøtten - altså bortset fra teknologibørsen Nasdaq, som fortsat formåede at holde sig i plus.



Et solidt regnskab fra Apple og en ellers stærk jobrapport fra ADP blev nemlig midt på dagen overskygget af, at Trump-regeringen overvejer, at den foreslåede told på 10 pct. på kinesiske importvarer for 200 mia. dollar skal løftes yderligere til 25 pct.