Mens du sov: Apple overhalet som verdens næststørste smartphone-sælger

Relateret indhold Aktieordbog

Kinesere sælger nu flere smartphones end Apple



Den kinesiske telegigant Huawei har nu overhalet Apples andenplads i at sælge flest smartphones på verdensplan. Det melder CNBC på baggrund af flere analysefirmaers research i data fra telemarkedet.



30. juni kom der f.eks. nye tal fra International Data Corporation (IDC) for, hvor mange smartphones, de to selskaber har shipped i anden kvartal af 2018, og de viser, at Huawei sendte 54,2 millioner mobiler ud i verden, mens Apple sendte 41,3 millioner afsted.



Det giver Huawei en markedsandel på 15,8 procent, mens Apple sidder på 12,1 procent. Førstepladsen indtages dog fortsat klart af koreanske Samsung, som sendte 71,5 millioner smartphones afsted i andet kvartal og dermed ifølge IDC sidder på 20,9 procent af markedet.



Medier: Trump planlægger højere straftold på kinesiske varer



Både Bloomberg og Reuters rapporterer på baggrund af en anonym kilde, at USA har strammet deres plan om at hæve tolden på kinesiske varer. Før skulle tolden på kinesiske produkter for ca. 200 mia. dollar hæves til 10 pct., men nu er planen ifølge de to medier at hæve tolden til 25 pct.



Taktikken skulle ifølge medierne være, at den langt højere toldsats vil tvinge kineserne til forhandlingsbordet og lukke en ny handelsaftale.



Amerikanske aktieindeks slap fri af rød zone



Efter flere dage, hvor de toneangivende aktieindeks er gået i rødt, blev det på tirsdagen, at alle tre så at sige slap ud af rød zone.



Da handelen sluttede tirsdag aften amerikansk tid, kunne Dow Jones indekset glæde sig over et plus på 0,43 pct., mens S&P 500 kunne konstatere et plus på 0,49 pct.



Med en afslutning på tirsdagen, der viste et plus på 0,55, endte det dog en snert bedre for Nasdaq indekset, som da også har været det, der over de seneste handelsdage har fået de største hug.



Og det har det bl.a., fordi det er det mest teknologitunge af de tre indeks.



På det seneste har det nemlig været debatteret, hvorvidt teknologiaktierne efterhånden er kommet lovlig højt op.



Restaurantkæde får kurshug efter madforgiftninger



Den amerikanske restaurantkæde Chipotle fik i hjemlandet USA tirsdag kurshugget ca. 7 pct. af sin værdi.



Ifølge CNBC var det en direkte følge af, at kunder i delstaten Ohio var blevet syge efter at have spist hos Chipotle, der serverer mexicansk mad.



Dermed står Brian Niccol over for sin første udfordring, når der gælder madforgiftning, siden han tiltrådte som adm. direktør for kæden i marts 2018.



Ifølge nyhedstjenesten har problemet i Ohio ikke rystet analytikernes tillid til Chipotle.



Men når man ser på den lussing, som aktien netop har fået, så tyder meget jo altså på, at investorerne er blevet anderledes skeptiske.



Der hersker nogen usikkerhed omkring, hvor mange der rent faktisk er blevet syge.



Til gengæld ligger det fast, at det ikke er første gang, at Chipotle er ude for den slags problemer - men det har kædens konkurrenter også prøvet.



For nylig måtte McDonald's således tilbagekalde salater fra ca. 3000 af sine restauranter i USA, skriver CNBC.



Måske lidt ironisk er Chipotle-aktien i år steget over 50 pct. i tiltro til, at den nye direktør kunne lede virksomheden gennem en turnadround.



Nu får Brian Niccol om ikke andet mulighed for at vise, hvad han kan præstere, når det gælder krisehåndtering.