Mens du sov: Trump beskyldes for at kende til møde med russere i 2016

Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen hævder, at Trump kendte til mødet mellem sønnen Donald Trump Jr. og en russisk advokat i juni 2016 i Trump Tower, hvor målet var at skaffe belastende oplysninger om Hillary Clinton. Det skriver CNN Udover Trump Jr. deltog Jared Kushner, Trumps svigersøn og Paul Manafort, den daværende chef for valgkampagnen. Og ifølge en række emails offentliggjort af Trump Jr. mødtes han med den russiske advokat Natalja Veselnitskaja.Ifølge CNN har Michael Cohen ikke beviser såsom lydoptagelser, men han er klar til at gå videre til den særlige anklager Robert Mueller og vidne.It-giganten Amazons regnskab for andet kvartal, der blev offentliggjort sent torsdag aften dansk tid, viste et justeret nettoresultat på 3,69 mia. dollar.Det slog analytikernes forventning på 2,54 mia. dollar og er ifølge Ritzau det højeste nogensinde. Driftsresultatet på 2,98 mia. dollar landede langt over analytikernes forventning, der lød på 1,71 mia. dollar.Indtjeningen pr. aktie landede på 5,07 dollar, mens omsætningen steg med 39 pct. til 52,89 mia. dollar.Omsætningen landede dog under forventningerne.Ifølge Ritzau er eftermarkedskursen på 1871,72 dollar et nyt rekordniveau. Det er bl.a. fremgangen inden for cloudforretningen, reklameannoncer og andre områder, som er mere profitable end Amazons klassiske onlineforretning, der skaber optimisme hos investorerne, ifølge Bloomberg News.Donald Trump er en flittig bruger af Twitter og nu vil efterforskere for den særlige anklager Robert Mueller udspørge præsidenten om hans tweets. Det skriver New York Times Robert Mueller undersøger nemlig tweets og negative udtalelser fra præsidenten om justitsminister Jeff Sessions og den tidligere FBI-direktør James Comey.Begge er blandt hovedvidnerne i Muellers efterforskning af Trump. Ifølge avisen kom en del af udtalelserne nemlig, mens Trump lagde pres på de to herrer, og Mueller undersøger nu, om præsidentens handlinger er forsøg på at forhindre efterforskningen ved både at skræmme dem og presse højtstående embedsmænd til at afbøde undersøgelsen.Torsdagens asiatiske aktiemarkeder er en blandet landhandel. Det japanske Nikkei-indeks stiger med 0,26 pct. Der er dog et selskab, der bremser en endnu højere stigning, skriver CNBC Den japanske finanskæmpe Nomura faldt nemlig 5,92 pct. efter overskuddet for andet kvartal faldt markant til 5,2 mia. yen fra 56,9 mia. yen sidste år.Hong Kongs Hang Seng-indeks stiger med 0,04 pct., mens Shanghai Composite er nede med 0,06 pct. og det sydkoreanske Kospi stiger med 0,15 pct.Det var dagen derpå for de amerikanske aktiemarkeder, efter de sent onsdag aften blev sendt pænt op efter USA's og EU's håndslag på at aftrappe handelskrigen.Og mens det industritunge Dow Jones-indeks fortsatte de pæne takter og steg med 0,45 pct., så det anderledes sløjt ud i S&P 500 og især Nasdaq, der faldt med hhv. 0,30 pct. og 1,01 pct. Mismodet i sidstnævnte indeks, der især består af it-virksomheder, skyldes i særdeleshed udviklingen hos Facebook.