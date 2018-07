Mens du sov: Trump og Juncker enige om vejen ud af handelskrig

I came for a deal, we made a deal. The EU continues to stand up for free and fair trade. My joint statement with @realDonaldTrump: https://t.co/JISJJ1CWR2 pic.twitter.com/GMpS0ZL5Ul -- Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 25. juli 2018

Great meeting on Trade today with @JunckerEU and representatives of the European Union. We have come to a very strong understanding and are all believers in no tariffs, no barriers and no subsidies. Work on documents has already started and the process is moving... -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. juli 2018

Efter mødet mellem den amerikanske præsident Donald Trump og EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker fortalte de to på et fælles pressemøde onsdag aften dansk tid, at man er blevet enige om rammerne for en fremtidig handelsaftale mellem EU og USA.De to parter står tilsammen for over omkring halvdelen af verdenshandlen."Det er derfor vi i dag er blevet enige om først og fremmest at arbejde sammen mod nul toldsatser, nul toldbarrierer og nul subsidier for industrivarer på andre varer end biler. Vi vil også arbejde for at reducere barrierer og øge handel indenfor services, kemikalier, farma, medicinske produkter og sojabønner," lyder det fra Trump på pressemødet flankeret af Jean-Claude Juncker. Den fælles udtalelse kan læses her og pressemødet kan ses her Derudover vil de "revurdere" de eksisterende toldsatser på stål og aluminium og reformere handelsorganisationen WTO sammen med "ligesindede partnere".Ifølge nyhedsbureauet Reuters, oplyser Juncker, at Trump på mødet har indvilliget i ikke at gennemføre sin trussel om at øge tolden på biler og autodele, som USA importerer fra Europa, og at så længe parterne forhandler vil de "afstå fra yderligere toldforhøjelser, med mindre en af parterne afbryder forhandlingerne.""Jeg kom efter en aftale, vi lavede en aftale. EU fortsætter med at kæmpefor fri og fair handel," skriver Jean-Claude Juncker på Twitter."Alle tiders møde om handel i dag med Jean-Claude Juncker og repræsentanter fra EU. Vi er nået til en meget stærk forståelse og tror alle på afskaffelse af straftold, ingen barrierer og ingen subsidier. Arbejdet på dokumenter er allerede startet," skriver Trump på Twitter.På de asiatiske aktiemarkeder var der ikke en voldsom reaktion at spore i kølvandet på mødet mellem Donald Trump og Jean-Claude Juncker, der blev enige om at arbejde mod afskaffelsen af straftold. Det skriver CNBC Det japanske Nikkei-indeks er nede med 0,2 pct., mens Hong Kongs Hang Seng-indeks falder med 0,69 pct. Shanghai Composite-indekset falder med 0,63 pct., mens det koreanske Kospi-indeks stiger med 0,53 pct.Investorerne reagerede prompte på udfaldet af mødet mellem Donald Trump og Jean-Claude Juncker ved at sende de tre ledende amerikanske aktieindeks op. S&P 500 lukkede med en stigning på 0,36 pct., Dow Jones med 0,02 pct. og Nasdaq med 0,64 pct. Dermed sluttede det industritunge Dow Jones med et lille hop i den rigtige retning efter at være startet dagen med at gå i rødt.Det er ikke kun handelskrig og møde med Jean-Claude Juncker, der er på tapetet hos Donald Trump. På sin Twitter-profil langer han ud efter sin tidligere advokat Michael Cohen, efter CNN har afspillet samtalen mellem de to, som Michael Cohen optog. Det skriver CNN "Hvad er det for en advokat, der optager en klient? Så sørgeligt! Er det her første gang, det er sket, har aldrig hørt om det før? Hvorfor blev båndet afbrudt (beskåret) så abrupt, mens jeg formodentlig sagde positive ting? Jeg hører, at der er andre klienter og mange journalister, der bliver båndoptaget – kan det være sådan? Ærgerligt!" skriver præsidenten.Samtalen, der blev optaget i 2016, drejer sig om den tidligere Playboy-model Karen McDougal, hvor Cohen forsøger at overtale Trump til at betale McDougal for ikke at gå til pressen.