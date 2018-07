Mens du sov: Trump tordner mod Irans præsident: Du skal aldrig nogensinde true USA igen

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. juli 2018

Tidligt mandag morgen dansk tid sender den amerikanske præsident Donald Trump en advarsel til den iranske præsident Hassan Rouhani på Twitter."Til Irans præsident Rouhani: Du skal aldrig nogensinde true USA igen eller I vil møde konsekvenser, som kun få igennem historien har mødt før. Vi er ikke længere et land, der vil acceptere jeres vanvittige ord om vold om død. Vær forsigtige!" skriver Trump på Twitter med store bogstaver.Advarslen kommer i kølvandet på en tale af Hassan Rouhani, hvori han advarer USA om, at en konflikt med Iran vil være "krigen over dem alle", ifølge Ritzau.Samtidig anklager han Trump for at at forsøge at vende det iranske folk mod staten."Du kan ikke provokere det iranske folk mod deres egen sikkerhed og interesser," sagde Rouhani, ifølge Ritzau og advarede om, at Iran kan stoppe med at garantere sikkerheden i det strategisk vigtige Hormuzstræde, som forbinder Den Persiske Bugt og Omanbugten med adgang til Det Arabiske Hav.Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, pointerede under G20-topmødet, at flere sanktioner med Kina er en mulighed. Faktisk sagde, at han ikke ville udelukke nye tariffer på alle varer fra Kina. Der er tale om en import på rundt regnet 500 mia. dollar årligt, og finansministerens kommentar kan dermed ses som en eskalering af det, der allerede tenderer en handelskrig mellem de to stormagter. Det skriver Wall Street Journal De asiatiske aktier faldt mandag morgen, hvor især japanske aktier var pressede af en styrkelse i yen efter dollaren faldt i kølvandet på Donald Trumps kritik af den amerikanske centralbank Federal Reserve.Det japanske Nikkei-indeks er nede med 1,3 pct., mens det koreanske Kospi-indeks er nede med 0,69 pct. Hong Kongs Hang Seng-indeks falder med 0,14 pct. og Shanghai-indekset stiger med 0,2 pct.Den amerikanske præsident Donald Trumps udmeldinger i handelskrigen mod nogle af verdens økonomiske stormagter prægede endnu en gang aktiehandlen på ugens sidste dag. De amerikanske aktier åbnede med små kursfald efter Donald Trumps udtalelser til CNBC, om at han er klar til at lægge told på kinesiske varer for 500 mia. dollar, hvilket stort set svarer til den samlede import fra Kina. Han sagde desuden til tv-stationen, at Kina har "flået" USA.Markedet reagerede fra handlens åbning, og de tre ledende aktieindeks faldt med det samme. Senere vendte den gode stemning dog tilbage til markederne, og omkring 12:15 amerikansk østkysttid var både Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 i plus.Optimismen holdt dog ikke dagen ud. Da handlen lukkede, var det teknologitunge Nasdaq Composite nede med 0,07 pct., mens industriindekset Dow Jones var faldet 0,03 pct., og det brede S&P 500-indeks var faldet 0,09 pct.