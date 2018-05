Mens du sov: Japans økonomi i uventet returløb

Opdateret 06.24.



Den japanske økonomi tabte i årets første kvartal mere af pusten, end markedet havde ventet.



Beregnet på årsbasis blev det til et minus på 0,6 pct., hvilket var en mere dyster udvikling end de 0,2 pct., som økonomerne havde forudset, beretter Reuters.



Det er første gang i ni kvartaler, at den japanske økonomi viser tilbagegang.



Dermed brydes den længste række af kvartaler med vækst i økonomien, som er set siden 1989. Og det er noget af et slag til premierminister Shinzo Abes såkaldte 'Abenomics' politik.



Økonomerne forventer at se en bedring inden længe - men er dog usikre på, hvordan USA's nye tilbøjelighed til handelskrige vil påvirke situationen.



"Globalt har it-relaterede produkter været inde i en fase med justeringer, hvilket har tynget Japans eksport og produktion," siger Yoshimasa Maruyama, der er cheføkonom i SMBC Nikko Securities.



"Men det er usandsynligt, at økonomien vil skrumpe yderligere. Globalt går det godt med økonomien, og den japanske yen handles til over 110 mod dollaren.



Så når når eksporten igen begynder at vokse,vil vi atter se en moderat vækst i økonomien," siger Maruyama."



Asiatiske markeder i rødt



Det er ikke ligefrem optimisme, der præger onsdagens aktiemarkeder i Asien, hvor handelen lige nu er i fuld gang.



Omkring klokken 6.00 dansk tid ligger det japanske Nikkei-indeks til et minus på 0,16 pct., mens det kinesiske Hang Seng-indeks ligger til et større minus på 0,25 pct.



Wall Street i røde hele vejen rundt



Det endte rødt i rødt på Wall Street i går. Alle tre aktieindeks faldt med op mod en procent, og især var lavere omsætning end ventet i byggemarkedskæmpen Home Depot med til at skabe usikkerhed om udviklingen i den vigtige bygge- og ejendomssektor.



Home Depot faldt op mod et par pct., mens aktieindeksene Dow, Nasdaq og S&P totalt endte nede med henholdsvis 0,78 pct., 0,81 pct. og 0,68 pct. Så den seneste uges stigninger kunne ikke fortsætte.



Blandt de store tabere i dagens aktiehandel har CNN Money ikke mindre end tre husbyggere i sin top 5 -nemlig D. R. Horton Inc, Lennar Corp og Pulte Group Inc, der alle faldt med 6-7 pct.



Den store og kendte Home Depot skuffede investorerne, selv om overskuddet faktisk igen gik op. Men omsætningen kom ikke som ventet over de 25 mia. kr. i første kvartal. Og så faldt hammeren på aktiebørsen, selv om den lange vinter i USA forklarer, at færre end ellers gik i gang med at hamre og banke.



Udover usikkerhed om den amerikanske byggesektor bidrog nye, skuffende tal for detailhandelen i Kina til at skabe tvivl om den globale økonomiske vækst.



Ifølge data fra det kinesiske National Bureau of Statistics i Beijing steg det kinesiske detailsalg 9,4 pct. i april i forhold til samme måned året før. Økonomerne havde ifølge Bloomberg News ventet en stigning på 10,0 pct. efter en stigning på 10,1 pct. i marts, skriver Ritzau.



"Vi ser stadig, at den globale økonomi vokser, men måske ikke med den hidtidige kraftige hast," siger Terry Sandven, chefstrateg hos U.S. Bank Wealth Management til The Wall Street Journal.



En af de mest populære aktier, Apple, faldt igen - denne gang med 0,9 pct. - mens Symantec Group, der leverer til spilleindustrien, igen i dag steg, efter at Højesteret i USA har underkendt en føderal lov, der forbyder betting på enkelte sportsbegivenheder. Selskabet steg med tæt ved 5 pct.