Mens du sov: Tillykke med de 34 år Zuckerberg - og de 6 mio. dollar om dagen

En personlig indtjening på 6 mio. dollar om dagen - hver dag hele livet - må vel siges at være OK!?



Under alle omstændigheder er det, hvad Facebooks grundlægger, Mark Zuckerberg i gennemsnit har scoret gennem sit liv - som i dag går ind i det 35. år.



Og er han for tiden lidt presset på grund af kritikken af Facebooks håndtering af brugerdata - ja, så kan han jo bare vælge at græde hele vejen til banken.



I øvrigt ligger den unge iværksætter kun på en andenplads, når det gælder den gennemsnitlige, daglige indtjening, målt over hele livet.



Det rapporterer CNBC, der har regnet, målt og vejet på baggrund af tal fra Forbes.



Førstepladsen går til stifteren af Amazon, Jeff Bezos, hvis formue anslås til at ligge i omegnen af 132 mia. dollar.



Divideret med Bezos' antal dage her på planeten, skulle det betyde, at han hver eneste dag, siden han fik kappet navlestrengen, har scoret 6,8 mio. dollar.



Men hvad så med Microsofts grundlægger, Bill Gates? vil nogen spørge.



Ja, jo... Han var i 1987 i en alder af 31 år den yngste milliardær i USA nogensinde.



Men den i dag 62-årige Gates har det med at dele ud af sin formue til velgørende formål.



Derfor ligger hans gennemsnitlige og daglige indtjening siden fødselen kun på ca. 4 mio. dollar.



Og så må vi selvfølgelig ikke glemme superinvestoren Warren Buffett, som dagligt - og gennem hele livet - har scoret 2,7 mio. dollar.



Her er der et stykke vej op til de unge iværksætterløver. Men Buffett er trods altså også 87 år gammel.



Små fald i asiatiske aktiekurser



Her til morgen ligger det japanske Nikkei-indeks i et lille minus på 0,06 pct., mens det kinesiske Hang Seng er i minus 0,95 pct.



Små stigninger i US-aktier - men de var der



Stigningerne var små på aktiebørsen i USA mandag. Men de var der. Og i løbet af dagen glædede mange sig over meldinger om, at den truende handelskrig mellem USA og Kina måske slet ikke bryder ud.



Dow-aktieindekset steg med 0,27 pct., Nasdaq med lidt mindre - 0,11 pct. - og S&P, der til det sidste vippede mellem plus og minus, endte med en fremgang på 0,09 pct.



Efter at retorikken mellem de to stormagter har været meget skarp og truslerne om straftold i milliardklassen, er der nu tegn på, at en forhandlingsløsning måske alligevel kan landes. Der tales om, at kinesiske mobiltelefonproducent ZTE som en udløber af igangværende forhandlinger kan slippe uden om en straf, der kunne koste selskabet livet, mens kineserne til gengæld vil lette tolden på amerikanske landbrugsprodukter meget markant.



"Folk satser nu på aktier, fordi de nu kan se lyset for enden af told-tunellen," sagde Jamie Cox, managing partner i Harris Financial Group til Wall Street Journal.



"Så nu kan markederne fokusere på realøkonomi i stedet for at bekymre sig så meget om toldsatser," sagde han.



Højestret åbner for spilfirmaer



Iøvrigt var der konkrete positive meldinger i en helt anden amerikansk sektor: Spil-industrien. Den amerikanske højesteret har nemlig underkendt en føderal lov, der forbyder gambling på individuelle sportsbegivenheder. Og det kan åbne op for et potentielt marked på adskillige mia. dollars, oplyser CNBC.



Spil på individuelle sportsbegivenheder er i dag kun tilladt i Nevada - hvor Las Vegas jo ligger - men i løbet af kort tid kan der komme gang i den andre steder. Det fik aktier som Scientific Games, der leverer til bl. a. spilindustrien, op med omkring 10 pct., og andre kasinokoncernen Caesar løftede sig også .



1.000.000.000.000 dollars



Giganten Apple, som allerede er verdens største målt på markedsværdi, faldt et kvart point mandag. Men der er faktisk gang i spekulationer om Apple med en værdi på pænt over 900 mia. dollars kan blive det første selskab, der passerer den magiske grænse på 1 trillion, som det hedder i USA - altså 1000 mia. dollars. Det vil sige et 1-tal efterfulgt af 12 nuller.



Og senior portefølje manager Michael Binger, Gradient Investments, ser endda på sigt endnu endnu højere niveauer for Apple, siger i følge CNBC Money.