Mens du sov: Olieprisen når højeste niveau siden 2014 – markedet venter på Trump

Den amerikanske oliepris steg til over 70 dollar pr. tønde for første gang siden november 2014, mens investorerne holder vejret, inden en potentiel genindførsel af amerikanske sanktioner mod den mellemøstlige råolieproducent Iran. Det skriver Bloomberg Den amerikanske præsident Donald Trump har truet med at trække sig ud af en atomaftale, men i takt med, at en deadline 12 maj nærmer sig, har præsidenten signaleret, at han er åben for forhandlinger.Skulle præsident Trump vælge at trække sig ud af atomaftalen, kan det resultere i en genindførsel af sanktioner mod den Iran, hvilket kan begrænse råvareeksporten.Aftalen fra 2015 mindskede sanktionerne for OPEC's tredjestørste medlem til gengæld for begrænsninger på landets atomprogram.Den amerikanske præsident Donald Trumps juridiske forsvarshold lægger nu en skarpere tone for dagen og åbner offentligt for, at præsident muligvis vil afvise at samarbejde med særlig anklager Robert Mueller. Det skriver Wall Street Journal Meldingen kommer, da Muellers undersøgelser allerede står over for en forsinkelse på grund af de forestående midtvejsvalg.New Yorks tidligere borgmester Rudy Giuliani, der for nylig blev en del af Trumps forsvarshold, sagde ifølge Wall Street Journal søndag, at han var tilbageholdende i forhold til, at præsidenten skulle deltage i et interview med anklagerne eller afgive vidneforklaring. Han frygter, at Trump kan falde i en "fælde", der fører ham til at afgive falsk vidneforklaring.I sidste uge skrev The Washington Post, at Robert Mueller muligvis vil stævne præsidenten i forbindelse med de igangværende undersøgelser af Ruslands formodede indblanding i det amerikanske valg i 2016.Mandagens asiatiske aktiemarked er en blandet landhandel, hvor investorerne fordøjer sidste uges jobrapport fra USA og handelssamtaler mellem USA og Kina. Det skriver CNBC Det japanske Nikkei-indeks falder med 0,45 pct., mens Hong Kongs Hang Seng-indeks stiger 0,54 pct. Her bliver stigninger i energisektoren tynget ned af fald i finansaktier, ejendomssektoren og teknologiselskaber, som er de tre sektorer, der vejer tungest i indekset.Det kinesiske Shanghai Composite-indeks stiger med 1,16 pct., mens det koreanske Kospi-indeks falder med 1,04 pct.Den kendte investor Warren Buffett benyttede lejligheden på weekendens generalforsamling i sit investeringsselskab Berkshire Hathaway til at lange ud efter bitcoin. Det skriver CNBC "Bitcoin er sandsynligvis rottegift i anden potens," sagde han ifølge CNBC.Det er ikke første gang, at bitcoin møder kritik fra rigmanden. I januar advarede han investorer mod bitcoin og andre kryptovalutaer."Når det kommer til kryptovalutaer generelt, kan jeg næsten sige med sikkerhed, at det vil få en dårlig slutning," sagde han ifølge CNBC.