Mens du sov: Tidligere topchef sigtet i Volkswagens dieselgate

Winterkorn sigtet for vildledning



Tidligere topchef i Volkswagen Martin Winterkorn er blevet sigtet ved en domstol i USA for sin formodede medvirken i sagen med dieselgate, hvor op mod 11 millioner diesebiler fik indbygget snydesoftware.



Martin Winterkorn, som i 2015 måtte gå af i forbindelse med sagen, menes at have været med til at vildlede de amerikanske miljømyndigheder, viser dokumenter fra en amerikansk domstol ifølge flere nyhedsbureauer.



70-årige Winterkorn risikerer op til 25 års fængsel og en bøde på op til 275.000 dollar - svarende til cirka 1,7 mio. kr.



Volkswagen har i forvejen betalt milliarder i bødestraf og som kompensation til kunderne.



Tesla-tæv og dansende markeder



Investorerne kunne ikke helt finde en retning at løbe i, da de skulle værdisætte de amerikanske aktier i aftes.



I sidste ende blev det til en dans på stedet, hvor det toneangivende S&P 500 indeks blev sendt en anelse ned med 0,23 pct., mens det mere industritunge Dow Jones indeks endte i et mikroskopisk plus på 0,02 pct.



Det teknologitunge Nasdaq-indeks landede i et lille minus på 0,18 pct. i kurs 7088.



Til gengæld fik Tesla-aktien store lussinger med et fald på 5,6 pct., efter at selskabet havde brændt 700 mio. dollar af alene i første kvartal.



Fredag kommer den tunge jobrapport, som giver det vigtigste fingerpeg om tempoet i amerikansk økonomi.









Warren Buffet har rovkøbt Apple-aktier



Mens mange aktionærer den seneste tid har tvivlet på Apple-aktien, er en af verdens rigeste mænd og selskabets hovedaktionærer, Warren Buffett, gået på rovkøb.



Ifølge CNBC har Buffetts selskab Berkshire Hathaway nemlig købt hele 75 millioner Apple-aktier i årets første kvartal - noget, som blev offentliggjort i forbindelse med selskabets årlige aktionærmøde natten til fredag dansk tid.



Warren Buffet kalder Apple et "utroligt selskab", og mener, at aktien har tjent næsten dobbelt ind som den næstmest profitable i USA. Berkshire Hathaway ejer ifølge CNBC 165 millioner Apple-aktier i forvejen.