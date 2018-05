Mens du sov: Apple tilbagekøber aktier for 620 mia

Apple klarer sig bedre end ventet



Apple-aktien er i de seneste uger faldet på grund af bekymring med salget af den nye iPhone X.



Men både selskabets indtægter og overskud viste sig tirsdag aften bedre end ventet, skriver Bloomberg.



Apple lancerede et nyt aktietilbagekøb på 620 mia. kr. og fortalte, at deres salg af tjenester er steget med hele 31 pct, hvilket fik aktien til at stige umiddelbart efter.



USA-aktier blev boostet af Apple



Pfizer og Merck var blandt taberne under Dow Jones indekset tirsdag, der endte dagen i et tab på 0,3 pct. til indeks 24.097



S&P500 lukkede i et tab på 0,2 pct indeks 2.654.



Nasdaq-teknologiaktierne blev blandt andet først frem af Intel og høje forventninger til Apples kommende regnskab, der landede efter aktiemarkedet lukkede i går aftes dansk tid. Nasdaq lukkede i et plus på 0,9 pct. til indeks 7.130.



Kina til USA: Vi giver os ikke



Torsdag og fredag mødes embedsmænd fra USA og Kina for at diskutere de to landes handelspolitik.



Og forud for mødet, er der ifølge CNBC kommet en klar melding fra Kina, som på statsejede medier fortæller, at landet på ingen måde har tænkt sig at give sig.



"Washington må hellere lade være med at forvente, at deres trussel om handelskrig skulle få Beijing til at tage imod, hvad end USA måtte tilbyde os," lyder det i en leder fra det statsejede Global Times.