Mens du sov: Trump udskyder handelskrig mod EU

Relateret indhold Aktieordbog

Trump udsætter handelskrig



USA udskyder en beslutning om at indføre straftold på stål og aluminium i EU, Canada og Mexico til 1. juni.



Samtidig er der indgået aftaler med Argentina, Australien og Brasilien. Det samme er tilfældet med Sydkorea. Detaljerne i disse aftaler vil blive færdiggjort inden for kort tid.



Det bekræfter Det Hvide Hus ifølge flere amerikanske medier.



Præsident Donald Trump havde givet EU og de andre allierede frem til 1. maj amerikansk tid til at prøve at forhandle sig fri af tolden.



I weekenden meddelte EU's tre største økonomier; Tyskland, Frankrig og Storbritannien, at de var klar til et samlet modtræk, hvis USA indførte straftolden. Nu er beslutningen udskudt en måned.



Mindre tab på amerikanske aktier



De amerikanske aktier indkasserede mindre tab i dagens handel efter at teknologi og medicinalselskaber tabte terræn, mens dollaren steg til dens bedste måned siden november 2016.



Olieprisen tog et hop efter israelske beskyldninger om urent iransk trav i forhold til atomvåbenaftalen mellem Iran og Vesten.



Den 10-årige amerikanske rente holdt sig lige under 3 pct. efter nøgletal afslørede en stigning i inflationen, så nu forventer markedet en stigende rente. Alt dette satte et mindre nedadgående pres på aktierne.



Dow Jones sluttede dagen i et fald på 0,6 pct. til 24.166.



S&P500 stoppede i et minus på 0,8 pct. til indeks 2.648.



Nasdaq-aktierne sluttede ugens første dag med et tab på 0,75 pct. til indeks 7.066