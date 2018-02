Mens du sov: Endnu en dag med kraftige aktiestigninger verden over

Aktiefesten fortsætter i Japan



Selvom kursen på yen er på det højeste niveau i femten måneder, fortsætter kursstigningerne i Japan, hvor Topix-indekset her til morgen er steget 1,1 pct., skriver Bloomberg.



Australiens S&P/ASX 200 indeks er også klatret 0,1 pct. op, mens en stor del af de øvrige asiatiske markeder holder lukket på grund af det kinesiske nytår.



Dagens stigninger fortsætter tendensen fra en uge med positive takter, hvor investorerne er ved at finde optimismen frem efter sidste uges tumult på de globale markeder.





Kraftige aktiestigninger i USA



Selvom Nasdaq på et tidspunkt var nede med 0,2 pct., endte indekset handelsdagen med et plus på 1,58 pct.



Og de to andre toneangivende aktieindeks, S&P, samlingen af de 500 største børsnoterede virksomheder i USA, og Dow Jones fulgte efter med stigninger på henholdsvis 1,21 pct. og 1,23 pct.



Det markerede femte dag i træk med positive takter for alle tre indeks, og dermed er de kraftigt på vej til at lægge de voldsomme tab fra sidste uge bag sig.





Trumps tidligere toprådgiver nægter at svare på spørgsmål om Rusland



Steve Bannon, der er en af præsident Donald Trumps tidligere toprådgivere, afviste i går aftes dansk tid at svare på de fleste spørgsmål, da han var kaldt ind for at kaste lys over Trump-kampagnens mulige forbindelser til Rusland under valgkampen. Det skriver Ritzau.



Det er anden gang, Bannon er indkaldt for at besvare spørgsmål i udvalget. For en måned siden afviste han ligeledes at svare på spørgsmålene.





19-årig tilstår massedrab på skole i Florida



Den 19-årige mand, som onsdag blev anholdt af politiet efter et skoleskyderi i Florida, har tilstået, at det var ham, der skød og dræbte 17 personer, skriver Ritzau, som citerer flere nyhedsbureauer.



17 mennesker blev dræbt og mindst 14 andre såret i et skoleskyderi på Marjory Stoneman Douglas High School, som fandt sted onsdag.