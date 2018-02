Mens du sov: Mindst 17 døde i nyt amerikansk skoleskyderi

Aktier i Asien fortsætter fremgangen



På børsen i Tokyo er investorerne i godt humør efter en uge med kursstigninger. Topix-indekset er her til morgen steget 1,1 pct., mens Nikkei 225 Stock Average er steget 1,6 pct.



Også i Australien er investorerne i godt humør. De sender S&P/ASX 200-indekset op med 1 pct.

I Hong Kong er dagen kortere end sædvanligt på grund af det kinesiske nytår, som fejres i frem til den 21. februar. Den korte handelsdag har fra begyndelsen været præget af samme gode stemning som resten af de globale aktiemarkeder, og Hang Seng Indekset stiger 1,7 pct.



Oven på sidste uges tumult lader investorerne verden over til at være kommet sig. MSCI All-Country World Indekset, som viser udviklingen i de globale aktiekurser, har onsdag vist den største stigning siden april, skriver Bloomberg.



Bortvist ekselev dræber 17 på skole i Florida

Onsdag eftermiddag udbrud der panik på en skole i det sydlige Florida, da en mand åbnede ild mod lærere og elever med en semiautomatisk riffel. Det skriver Ritzau, som også fortæller, at mindst 17 personer er dræbt.



Skyderiet skete på Marjory Stoneman Douglas High School i byen Parkland omkring en time nord for Miami. Det skete på et tidspunkt, hvor skoledagen var ved at være forbi.



Nogen - formentlig gerningsmanden - aktiverede brandalarmen, og mens eleverne strømmede ud fra klasselokalerne, blev der affyret skud i og omkring en bestemt bygning på skolens område.



Politiet mener, at man har fanget den person, som står bag skyderiet. Det skulle angiveligt dreje sig om en tidligere elev på skolen, som blev bortvist af disciplinære årsager. Ifølge Reuters er han 19 år gammel.



Sydafrikas præsident trækker sig tilbage med øjeblikkelig virkning



Efter en tv-transmitteret tale har Jacob Zuma onsdag aften meddelt, at han trækker sig som Sydafrikas præsident, skriver Ritzau.



"Jeg er nået frem til beslutningen om at trække mig som republikkens præsident med øjeblikkelig effekt," siger Zuma.



præsidenten havde lagt op til det stik modsatte - nemlig at han ville blive på posten indtil en mistillidsafstemning torsdag.



Hans eget parti, ANC, har krævet hans afgang på grund af de anklager om korruption og personlig berigelse, som har præget hele Zumas regeringstid.



Partiet har sagt, at det vil støtte et mistillidsvotum mod Zuma i landets parlament torsdag.



Fredag ventes den sandsynlige efterfølger, vicepræsident Cyril Ramaphosa, at blive indsat som præsident.



Buffett investerer i Teva



Superinvestoren Warren Buffett har købt aktier i det israelske medicinalselskab Teva, som siden november har haft danske Kåre Schultz i spidsen. Det skriver Bloomberg. Teva har de sidste to år tabt mere end to tredjedele af sin værdi, og Kåre Schultz har varslet en omfattende fyringsrunde for at komme af med gælden. Spareplanerne har ført til store demonstrationer i Israel, hvor banker og lufthavne har været lukket.



Amerikanske aktier slår tilbage trods frygt efter inflationstal



De amerikanske aktier lod sig ikke slå ud af de overraskende stærke inflationstal, der kom frem onsdag eftermiddag dansk tid.



Nøgletallet, der var længe ventet af økonomer og investorer verden over, gav frygt for røde finansmarkeder. Men selvom aktierne faldt en smule, da handlen blev sat i gang, lukkede de tre store, ledende aktieindeks i USA med pæne plusser.



Nasdaq førte an med et plus på 1,86 pct., mens S&P, der er en samling af de 500 største, børsnoterede selskaber i USA, kunne fremvise en stigning på 1,34 pct. ved lukketid. Det industritunge Dow Jones gik frem med 1,03 pct. – og er dermed pludselig tilbage i et samlet plus for 2018.