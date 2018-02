Mens du sov: USA signalerer ny strategi over for Nordkorea

Efter en turbulent uge på aktiemarkederne verden over åbner mandagens asiatiske aktiemarkeder i et mere optimistisk humør. Aktiemarkederne i Hong Kong og Kina, som styrtdykkede sidste uge, genvinder lidt af det tabte og fortsætter dermed tendensen fra de amerikanske markeder, som lukkede i plus fredag aften.Hong Kong's Hang Seng indeks er steget 0,9 pct., mens Shanghai composite er steget 0,8 pct. Det sydkoreanske Kospi-indeks er steget 1 pct.I Japan er markederne lukket på grund af en helligdag, mens de kinesiske markeder har en kort uge på grund af det kinesiske nytår. Handlen er lukket i Kina både torsdag og fredag.Det asiatiske indeks MSCI Asia Pacific er her til morgen steget 0,9 pct., når man ser bort fra de japanske aktier. Sidste uge faldt indekset 6,5 pct.Den amerikanske regering er parat til at tale med Nordkorea, samtidig med at man vil fastholde presset på Kim Jung Uns regime, siger den amerikanske vicepræsident Mike Pence. Det skriver Bloomberg.Pence og Sydkoreas præsident Moon Jae-in er blevet enige om at gå efter dialog med Nordkorea under samtaler ved vinter OL.Pence kalder den nye strategi "maksimalt pres og involvering på samme tid"."Det maksimale pres kommer til at fortsætte. Men hvis man gerne vil tale sammen, så vil vi også gerne tale sammen," siger Pence ifølge Bloomberg.

Delstaten New Yorks chefanklager stævner The Weinstein Company med påstand om, at ledelsen ikke beskyttede sine ansatte mod filmproducenten og tidligere direktør Harvey Weinstein. Det skriver Ritzau natten til mandag.

I stævningen hævder chefanklager Eric Schneiderman, at Weinstein seksuelt har chikaneret medarbejdere og misbrugt kvinder i årevis.

Der er også lagt sag an mod Weinsteins bror, Robert Weinstein, som er ham, han stiftede filmselskabet sammen med.

Det sker, fordi Robert Weinstein angiveligt undlod at handle, selv om han gentagne gange blev præsenteret for troværdige tegn på Harvey Weinsteins chikane og misbrug.

Harvey Weinstein blev fyret sidste år, efter at en lang række kvinder har anklaget ham for voldtægt og seksuelle overgreb. Han har nægtet sig skyldig i sex uden samtykke.

Harvey Weinstein har i årevis været en af de mest indflydelsesrige personer i Hollywood.

Det amerikanske aktiemarked sluttede en tumultarisk uge af med pæne plusser. Det er efter, at de store indeks har mistet op mod 10 pct, af værdierne i den forgangne uge.Fredag var en af de livlige dage, hvor kurserne svingede fra det ene yderpunkt til det andet.I det nederst niveau var markedet nede at snuse til det laveste niveau i tre måneder, mens der modsat også var udsigter til store gevinster, når det gik den anden vej.I lighed med de to dage, mandag og torsdag, hvor de amerikanske aktier styrtdykkede, så var der voldsomme bevægelser i de sidste minutter op til børslukning.Fredag aften var bevægelserne opadgående:Dow Jones 1,4 pct., S&P 500 1,5 pct. og Dow Jones 1,4 pct.I Dow Jones indekset var Nike højdespringer med +4,1 pct.,mens United Technologies Corporation dykkede med 1,2 pct. Begge spurtede frem i de sidste to handelstimer.Ugen har samlet set være ekstrem, og ifølge Cameron Crise, der er makrostrateg i Bloomberg, har den forgangne uge været det kraftigste momentumsving, der nogensinde er set."Med så kraftige udsving kan det være nærliggende at konkludere, at en markedsbedring ikke ligger lige for," siger han, og tilføjer:"Ingen har før set et dyk som dette. Drengene ude ved salgsbordene har heller aldrig set noget lignende. Det bliver spændende at se, hvilken psykologisk effekt, det har på dem.