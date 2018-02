Mens du sov: Kina beskylder Rex Tillerson for amerikansk "paranoia"

Relateret indhold Aktieordbog

Den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson vister foragt, respektløshed og amerikansk paranioa overfor Kinas tilgang til Latinamerika ved at sige, at stormagten indtager en rolle som "nye imperialistiske kræfter" i stil med Rusland. Det skriver den nationalistiske kinesiske avis Global Times.



"Spørgsmålet er: Hvad har Kina gjort Latinamerika? Kina har ikke nogen militære baser i regionen og har ikke sendt nogle tropper til nogen af de latinamerikanske lande," skriver den statskontrollerede avis.



Kommentaren kommer efter, at Rex Tillerson i fredags holdt en tale om netop den kinesiske indflydelse på Latinamerika.



Amerikanske futures dykker kraftigt



De amerikanske aktiefutures tog et skarpt dyk søndag og følger dermed op på sidste uges store tab i de ledende amerikanske aktieindeks.



Dow Jones falder med mere end 200 point i futuremarkedet, efter en overgang at have været nede med mere end 250 point. S&P 500 og Nasdaq falder med henholdsvis 19 og 37,75 point.



Sidste uge blev en grim omgang for de tre indeks, som fredag tog det største dyk i to år, efter at investorerne solgte voldsomt ud. Dow Jones faldt 4,1 pct. i sidste uge, mens det ikke gik helt så slemt for S&P 500 og Nasdaq, der dog faldt med 3,9 og 3,53 pct.



Cyperns præsident genvinder posten



Den siddende cypriotiske præsident, Nicos Anastasiades, har efter søndagens præsidentvalg sikret sig sin anden periode i embedet.



Han lovede ovenpå sejren, at han vil "tage fat på de problemer, som de unge, de sårbare, står over for og modernisere staten". Det skriver Ritzau.



Valgdeltagelsen lød på 73 procent, og særligt de unge droppede at sætte kurs mod stemmeboksen, men blev i stedet derhjemme. Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Undertippede Eagles vinder Super Bowl



Og til sidst, kan de som valgte nattesøvnen over den amerikanske Super Bowl notere sig, at favoritterne fra New England Patriots med legendariske Tom Brady som quarterback måtte se undertippede Philidelphia Eagles løbe med Super Bowl Trofæet efter en målrig kamp, som endte 41-33 til eagles.



Tom Brady satte ellers endnu en rekord i sin karriere ved at kaste for flere en 500 yards i kampen, hvilket et ny rekord for en Super Bowl.