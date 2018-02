Det sker i dag: Novo-rival i vælten

Rivaler i vælten



Mandag omkring frokost kommer der regnskab fra Bristol Myers Squibb, der er konkurrent til Novo Nordisk og her kan ligge nyheder, der kan komme til at fortælle om markedets generelle udvikling og derfor påvirke kursen på den danske medicinalkæmpe. Også Lundbecks konkurrent Mochida kommer mandag med regnskab, ligesom forsikringsselskabet Tryg, der kan se konkurrenten Sandvik aflevere regnskab tidligt på morgenen.



Økonomiens lokomotiver



Klokken 10 kommer der en række PMI-nøgletal fra både Frankrig, Tyskland og samlet for hele Eurozonen, som vil vise om der er momentum bag den europæiske økonomis vigtigste lokomotiver. Senere på dagen ved 16-tiden kommer de tilsvarende tal fra USA, og viser om den økonomiske optur for USA er til at regne med.



Hvor skal vi hen Anders?



Udenrigsminister Anders Samuelsen fra Liberal Alliance gør i dag rede for regeringens strategi på udenrigsområdet og taler om "Retningen for Danmarks udenrigspolitik anno 2018" hos Det Udenrigspolitiske Selskab. Anders Samuelsen vil blandt andet forholde sig til Danmarks rolle i den globale magtbalance, EU-forhold og udfordringer som migration, terror, Nordkoreas atomtrussel, cyberkriminalitet og propaganda.