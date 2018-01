Mens du sov: Gør Oprah Winfrey sig klar til det hvide hus?

Gør den populære TV-vært Oprah Winfrey sig klar til at stille op som præsidentkandidat i 2020? Det spørgsmål spekuleres der i øjeblikket over for fuld styrke i USA.



I løbet af de seneste 24 timer er der blevet slået 220.000 opslag op på sociale medier indeholdende ordene "Oprah" og "præsident". Det fremgår af en optælling fra analysefirmaet Talk Walker ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Spekulationerne er blevet sparket i gang af den ni minutter lange brandtale som den 63-årige Oprah holdt ved prisoverrækkelsen Golden Globe.



I efteråret sidste år afviste Winfrey offentligt, at hun har i sinde at gå efter USA's øverste embede. Dog bemærkede hun samtidig, at Trumps sejr havde fået hende til at genoverveje kvalifikationskravene til Det Hvide Hus.



Oprah Winfrey har tidligt tirsdag morgen dansk tid ikke selv kommenteret de seneste rygter om et muligt kandidatur, men mandag gav hendes mand siden 1986, Stedman Graham, næring til rygterne:



"Det er op til folket. Hun vil absolut gøre det," sagde han til Los Angeles Times. Ritzau.





Asien venter på samtale



De asiatiske markeder holder vejret og venter på udfaldet af at Nord- og Sydkoreas leder i dag har indledt en diplomatisk samtale.



Konkret betød det et fald på 0,15 pct. i det koreanske Kospi-indeks. Udover den svære samtale, var indekset præget af at elektronikgiganten Samsung aflagde regnskab, der skuffede analytikernes estimatr. Det betød et kursfald på 1,88 pct. til aktien, skriver cnbc.com.



I resten af Asien sluttede de ledende indeks svagt positivt. Bedst gik det for Japanske Nikkei, der steg knap 0,5 pct. til kurs 23.835, hvilket er det højeste niveau indekset har befundet sig i de sidste 26 år, skriver cnbc.com.



I Australien blev det til en stigning på 0,17 pct., men også de kinesiske indeks havde en rolig dag. Hang Seng steg med 0,37 pct., Shanghai Composite 0,07 pct. og Shenzen 0,1 pct.





Optur til de amerikanske markeder



I USA fortsatte aktierne op. Det var i går femte dag i streg, hvor investorerne prissatte deres forventninger til effekterne af Trumps skattelettelser - primært selskabsskatten.



S&P steg med 0,17 pct., Nasdaq med 0,29 pct.,mens Dow Jones faldt med beskedne 0,05 pct.



Dollaren genvandt styrke efter tre dage med fald.



I Dow Jones indekset steg maskinproducenten Caterpillar med 2,6 pct, hvilket tilskrives en bedre rating fra J.P. Morgan, der nu har overvægt mod tidligere hold-anbefaling.



Årsagen er igen, at der ventes en masse dynamiske effekter af de nye skattelove, hvor maskinindustrien ventes at få sin bid af kagen.



Unitedhealth Group dykkede med 1,71 pct. uden at der var selskabsspecifikke nyheder forbundet med faldet.



Analytikere vurderer nu, at de kommende ugers udvikling på aktiemarkedet vil blive præget af udmeldinger fra USA største selskaber, der kommer med forventninger i forbindelse med regnskabsaflæggelse.