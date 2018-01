Mens du sov: Nord- og Sydkorea gør klar til dialog

Nordkorea gør klar til at tale med Sydkorea



Først samtale i mere end to år mellem de stridende parter Nord- og Sydkorea, ventes at finde sted i morgen, tirsdag. Det rapporterer nyhedsmediet cnbc.com.

I følge nyhedsmediet kan Nordkoreas nylige missilaffyringer have betydning for talelysten.

"Nordkorea har gjort betydelige fremskridt i sit ballistiske missil- og atomvåbenprogram, så jeg tror, ​​at de føler sig mere villige til at deltage i forhandlinger nu, da de faktisk har demonstreret en begyndende atomkraft, der kan slå USA, "siger Taylor Fravel, associeret statsvidenskabelig professor ved MIT til cnbc.com.



Blandede signaler fra de asiatiske markeder



Det var en omgang blandede bolsjer de asiatiske markeder præsenterede på ugens første dag, beretter nyhedsmediet cnbc.com. Indtil videre er der kun kommet få data ud om den forestående regnskabssæson, derfor har investorerne meget lidt nyt at forholde sig til, lyder en af forklaringerne.



Størst procentvise stigning kunne Shanghai Composite fremvise. Her blev 0,35 pct. lagt til. Til gengæld tog Hang Seng en pause og dfaldt 0,04 pct.

I Australien steg det toneangivende S&P/ASX200-indeks med 0,12 pct., Koreanske Kospi steg 0,13 og Japanske Nikkei 0,89 pct.