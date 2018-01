Mens du sov: Kinas nye vækstmål bliver på 6,5 pct.

Kinas vækstmål for 2018 er 6,5 pct.



Kina vil sætte et nyt vækstmål for økonomien i 2018 på cirka 6,5 pct. Det skriver Bloomberg på baggrund af kilder, der henviser til, at det nye vækstmål er et resultat at et møde i den politiske ledelse i Kina.



Vækstmålet på 6,5 pct. er det samme som i 2017, skriver Bloomberg, der oplyser, at kilderne vil være anonyme, da vækstmålene endnu ikke er officielle.



De officielle vækstmål vil blive annonceret i slutningen af marts, skriver Bloomberg.



Uber-stifter sælger ud af livsværket



Ubers tidligere topchef og stifter Travis Kalanick, som længe har afvist, at han vil sælge ud at sit ejerskab af kørselstjenesten Uber, har tilsyneladende ændret mening.



Ifølge Bloomberg vil Travis Kalanick sælge 29 pct. af sin ejerandel på 10 pct. i den kontroversielle kørselstjeneste, siger kilder til Bloomberg.



Gennemføres handlen står Travis Kalanick til at tjene 1,4 mia. dollar. Køberne er Softbank Group Corp., og et konsortium, der vurderer, at Uber har en samlet værdi af cirka 48 mia. dollar.



På papiret er Kalanick en af verdens rigeste personer, men gennemføres salget, så vil han for første gang også reelt blive dollar milliardær.



Travis Kalanick, trådte tilbage som øverste chef for Uber i sommeren 2017. Det skete efter, at han var blevet stærkt kritiseret for sexchikane i selskabet.



Uber er en transporttjeneste, der lader almindelige mennesker tilbyde kørsel mod penge. I Danmark er Uber ulovlig.



I Asien er alt grønt



På de asiatiske aktiemarkeder er der plusser over hele linjen, og holder tendensen er der udsigt til, at de asiatiske markeder får den bedste uge i seks måneder.



Det er robuste økonomiske nøgletal fra USA Europa, og Kina, der sender aktierne op, og opturen er en forlængelse af den positive stemning på markederne i USA, hvor de amerikanske aktier torsdag aften lukkede i rekordterritorium.



De ledende indeks i Tokyo, Seoul, Sydney og Hong Kong er i grønt.



I Japan stiger Topix og Nikkei indekset med henholdsvis 0,64 pct. og 0,56 pct. Kospi indekset i Sydkorea stiger 0,96 pct., mens Hang Seng indekset stiger 0,18 pct. i Hong Kong.



Fest på Wall Street for tredje dag i træk



Aktiehandlerne på Wall Street bliver ved med at have de brede dollargrin på, så de amerikanske aktier blev i gårsdagens handel løftet ind i nyt rekordterritorium.



Det toneangivende S&P 500 indeks steg med 0,4 pct. til niveauet 2723, mens det mere industritunge Dow Jones-indeks i dag havde endnu mere fart på med et plus på 0,61 pct. til kurs 25.075.



Det teknologitunge Nasdaq-indeks, der er steget mest de seneste to dage, lagde sig lidt i slipstrømmen af de to andre i dag og steg med 0,18 pct. til niveauet 7077, som dog markerer endnu en ny rekord.