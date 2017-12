Mens du sov: Flere republikanske senatorer i tvivl om skattereform

I sidste øjeblik har flere republikanske senatorer udtryk tvivl om det forslag til en skattereform, de ellers var blevet enige om torsdag og som står til at skulle stemmes igennem Kongressens kamre i næste uge. Det skriver Wall Street Journal Planen er, at forslaget skal præsenteres fredag. Men torsdag truede senator Marco Rubio, der stillede op som præsidentkandidat for Republikanerne ved det seneste valg, med at stemme nej til skattereformen. Og nu har flere senatorer meldt sig på banen og tøver, bl.a. Bob Corker fra Tennessee, Susan Collins, senator i Maine og Jeff Flake fra Arizona.Derudover har senatorerne John McCain og Thad Cochran haft helbredsproblemer. Samlet set understreger det skrøbeligheden i det republikanske flertal, skriver avisen.Wall Street Journal skrev ellers torsdag, at republikanerne i Kongressens to kamre – Repræsentanternes Hus og Senatet – havde fået flettet deres forskellige forslag til en skattereform sammen.Flere af de asiatiske aktieindeks starter fredagen med fald efter der også var fald på de amerikanske aktiemarkeder. Det skriver CNBC Hang Seng-indekset falder 1,14 pct. og det er især ejendoms- og bankaktier, der trækker ned. Shanghai Composite-indekset falder med 0,85 pct., mens Shenzen er nede med 1,07 oct.Det japanske Nikkei-indeks stiger 0,09 pct. Også det koreanske Kospi-indeks stiger. Her lyder stigningen på 0,47 pct. og det er især store selskaber som SK Hynix og Hyundai Motors, der trækker indekset op.Disney-koncernens overtagelse af det meste af medie-mogulen Rupert Murdochs film- og tv-koncern 21st Century Fox blev belønnet af aktieinvestorerne på Wall Street. Med en værdi på op mod 52,4 mia. dollar svarende til 330 mia. kr. opkøber Disney tv- og filstudier, rettigheder osv.Den offcielle meddelelse, hvis indhold i større eller mindre grad var ude, sendte Walt Disney Co op med ca. 3 pct. Mens 21st Century hoppede mere end 6 pct. i vejret.Samlet var det bare en almindelig smågrå dag på børsen. De tre aktieindeks Dow, Nasdaq og S&P faldt en smule med henholdsvis 0,31 pct., 0,28 pct. og 0,41 pct.Begrundelsen er, i følge CNBC, at investorerne er lidt tilbageholdende så længe der stadig er usikkerhed om den videre skæbne for Trumps skattereform. I følge Reuters var der tvivl om, hvor en centralt placeret republikansk senator med stor vægt ville placere sig.