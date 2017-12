Mens du sov: Republikanere enige om skattereform i Kongressen

Republikanerne i Kongressens to kamre - Senatet og Repræsentanternes Hus - har fået flettet deres to forskellige forslag til en skattereform sammen. Det skriver Wall Street Journal "Vi har en rimelig god aftale," siger formanden for Senatets finanskomité, republikaneren Orrin Hatch fra Utah til Wall Street Journal.Ifølge avisen skal skattesatsen for individer sættes til 37 pct., hvilket er lavere end de nuværende 39,6 pct. For virksomheder skal skattesatsen være på 21 pct., hvilket er højere end de 20 pct., der tidligere har været talt om.Inden forslaget vedtages skal det dog først til afstemning og vedtagelse i begge kamre. Forslaget skal formentlig til afstemning i næste uge, ifølge Wall Street Journal. Det vil betyde, at præsident Trump kan få det vedtaget inden jul.Onsdag sagde han, at han ville være "begejstret" for en virksomhedsskattesats på 21 pct."Vi vil give det amerikanske folk et kæmpestort skattehug i julegave. Og når jeg siger kæmpestort, så mener jeg kæmpestort," sagde Donald Trump onsdag.Årets tredje renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, giver blandede reaktioner på de asiatiske aktiemarkeder. Det skriver CNBC Det sydkoreanske Kospi-indeks stiger med 1,17 pct. Det er især de såkaldte Thaad-relaterede aktier, der bl.a. er detailhandlere, som har en tendens til at blive ramt, når spændingerne blusser op mellem Kina og Sydkorea over Sydkoreas udnyttelse af missilforsvarssystemet Thaad.Det japanske Nikkei-indeks falder med 0,45 pct., mens Shanghai Composite er nede med 0,2 pct., Hang Seng-indekset falder 0,02 pct. og Shenzen-indekset er nede med 0,11 pct.Torsdag besluttede Hong Kongs centralbank at hæve renten med 25 basispoint til 1,75 pct.Selv om afgående centralbankchef Janet Yellens renteforhøjelse var ventet, så skubbede den og de løftede forventninger til amerikansk økonomi til aktiekurserne i dag.Og meldinger om, at republikanerne i Kongressen var blevet enige om en skattereform havde samme effekt.To af de tre toneangivende aktieindeks, Dow og Nasdaq, gik op med henholdsvis 0,33 pct. og 0,2 pct., mens S&P-indekset faldt marginalt - med en halv promille (minus 0,05 pct.)Centralbanken, Federal Reserve, løftede sin forventning til det amerikanske nationalprodukt med fire basispoint til 2,5 pct., ligesom forventningerne til inflationen fik et lille nøk opad til 1,7 pct., samtidig med, at det blev slået fast, at jobmarkedet vil forblive stærkt.