Mens du sov: USA's udenrigsminister klar til at tale med Nordkorea

Den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson har tilbudt at begynde en direkte dialog med Nordkorea uden forudgående betingelser. Det skriver Reuters "Lad os nu bare mødes," sagde Rex Tillerson i en tale til tænketanken Atlantic Council, hvor han fortsatte:"Vi kan tale om vejret, hvis I ønsker det. Vi kan tale om, hvorvidt vi skal mødes ved et rundt bord eller et firkantet bord."Dermed går han væk fra et nøglekrav fra USA om, at Nordkorea først må acceptere at opgive sit atomprogram før forhandlinger kan begynde.Tillersons nye diplomatiske tilnærmelser kommer næsten to uger efter Nordkorea sagde, at man med succes har testet et avanceret interkontinentalt missil, som betyder, at hele USA er inden for atomvåbnenes rækkevidde. Forud for Tillersons tale lovede den Nordkoreanske leder Kim Jong-Un at udvikle flere atomvåben.Demokraten Doug Jones løber med sejret som staten Alabamas nye senator. Det skriver The Guardian Det var ellers den republikanske kandidat Roy Moore, der stod til at vinde. Men efter Washington Post har afsløret anklager om seksuelle overgreb af kvinder helt ned til 14 års alderen, er Moore havnet i et sandt stormvejr. Og det lader altså til, at det har kostet ham pladsen i senatet.Roy Moore har afvist alle beskyldninger om seksuelle overgreb og stempler det hele som 'fake news'. Årsagen til valget af ny senator er, at Jeff Sessions er blevet justitsminister i Trump-regeringen.Investorernes øjne har siden tirsdag været rettet mod den amerikanske centralbank Federal Reserve, der startede sit rentemøde, som bliver afsluttet onsdag.Ifølge CME's Fedwatch er der 85 pct. sandsynlighed for en forhøjelse på 25 basispoint, mens de resterende 15 pct. er reserveret sandsynligheden for en forhøjelse på 50 basispoint, skriver Ritzau. Stort alle markedsdeltagere forventer altså en renteforhøjelse.Derfor vil det især være prognosen for fremtidige renteforhøjelser, der er i fokus.Mens investorerne venter på en rentemelding fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, træder de asiatiske markeder vande fra morgenstunden. Det skriver CNBC Nikkei falder 0,57 pct. på trods stigninger i en række bilproducenter og de fleste finansaktier.Shanghai Composite falder 0,12 pct., mens Hang Seng-indekset er oppe med 0,28 pct. og Shenzen falder med 0,04 pct.Koreanske Kospi stiger med 0,54 pct. Den sydkoreanske præsident Moon Jae-in begynder sit fire dages besøg i Kina, hvor bl.a. Nordkoreas udnyttelse af missilforsvarssystemet er på dagsordenen.Store Apple lancerer torsdag en ny meget kraftig computer, den længe ventede nye imac. Det løftede selskabet sløret for tirsdag i en mail til kunder.Alligevel faldt æble-aktien med 0,6 pct. - måske fordi computeren tidligere er lovet på gaden i september, måske fordi prisen også er til den stærke side: 1 dollar fra 5000 dollar eller op mod 32.000 dkr.Der er tale om Apple hidtil mest kraftige computer, oplyser CNBC. Det skal så vise sig om den stærke maskine kan løfte Apple-aktien igen. Siden nytår er den steget med tæt på 50 pct.Samlet var udviklingen i de amerikanske aktieindeks i går lidt blandet. Dow Jones steg med 0,5 pct., S&P faldt med 0,2 pct., mens Nasdaq faldt - også med 0,2 pct.