Mens du sov: Genmab med nyt for 2018 - spår omkostningsvækst på op til 50 pct

Biotekselskabet Genmab holdte i nat dansk tid en forsikrings- og udviklingsdag under kræftkonferencen ASH i Atlanta. Her kom selskabet med en opdatering på udviklingen af sin pipelin af lægemidler i 2017 og målene for 2018.For 2018 forventer Genmab bl.a. en omkostningsvækst på 40-50 pct. og at 2018 bliver det sjette år med lønsomhed, lyder det i en præsentation fra selskabet, hvor bl.a. topchef Jan van de Winkel var på talerstolen.Genmab vil bl.a. lave nye og større prøver med midlet Tisotumab Vedotin, der også er rettet mod solide kræftformer og som tidligere har været beskrevet som Genmabs næste guldklump.Derudover vil Genmab bl.a. investere i fire nye navnebeskyttede kliniske produkter og vil investere i deres egen pipeline. Selskabet forventer, at royalties skal finansiere 100 pct. af investeringsudgifterne.For 2018 forventer Genmab også en afgørelse fra både de amerikanske og europæiske sundhedsmyndigheder på deres ansøgning vedrørende fase III-studiet af alcyone multiple myeloma.Genmab forventer, at Darzalezx-salget vil fortsætte væksten og at den amerikanske markedsandel vil stige. Royalties fra Darzalex vil finansiere 100 pct. af udgifterne, lyder det i meddelelsen."Darzalex skal gå fra at være en blockbuster til at blive rygradsbehandlingen i multiple myeloma," lyder det i præsentationen.De asiatiske markeder falder tirsdag morgen og ifølge CNBC er den primære årsag december-mødet i den amerikanske centralbank Federal Reserve.Det japanske Nikkei-indeks falder 0,32 pct., mens det koreanske Kospi-indeks falder 0,59 pct. Flere store teknologiaktier stiger, men stigningerne blev udlignet af fald hos forhandlerne og de energi-relaterede aktier. Samsung steg f.eks. 0,5 pct., mens Lotte Shopping var nede med 3,41 pct.Shanghai Composite falder 0,57 pct., mens Hang Seng falder 0,46 pct. og Shenzen falder 0,2 pct.Onsdag er der møde i den amerikanske centralbank Federal Reserve, hvor mange ifølge CNBC forventer en rentestigning.De tre store amerikanske indeks Dow, Nasdaq og S&P steg mandag med henholdsvis 0,2 pct., 0,5 pct. og 0,3 pct. Bl.a. Apple var i fokus, fordi selskabet har overtaget app'en Shazam. Prisen er formentlig i omegnen af 400 mio. dollars.Sharzam kan noget med identifikation af sange og har ikke færre end 120 mio. aktive brugere, der omkring 20 mio. gange pr. dag har gang i Shazam.