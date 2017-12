Mens du sov: Bitcoin-lykkeriddere lukker storbørs ned i to omgange

Da Chicago Board Options Exchange i går søndag åbnede for handel med bitcoin-futures var interessen så stor, at børsens hjemmeside blev lagt ned flere gange, og da handelen endelig kørte, var kursudsvingene så vilde, at der helt måtte stoppes for handel i to omgange. Det skriver CNBC.Handelen startede kl 18.00 lokal tid søndag og to timer efter var bitcoin-futures steget med 10 pct, hvilket afstedkom en handelspause på to minutter. Senere på aftenen var stigningen på 20 pct. Og så måtte børsen igen trykke på pauseknappen i sammenlagt fem minutter, på nogenlunde samme vis, som når aktier falder eller stiger voldsomt på børserne.Bitcoinkursen tog med introduktionen af de nye handelsmuligheder et hop til 16.400 dollar på CoinDesk's Bitcoin Price Index, der samler bitcoin-handler fra børserne Bitstamp, Coinbase, itBit og Bitfinex.Flere futures blev handlet til priser op til 18.490 dollar, skriver CNBC Forud for Wall Streets beslutning om at tillade future kontrakter inden for handel med bitcoins, har den kendte investor Cameron Winklevoss været på banen med en højst opsigtsvækkende profeti, der går ud på, at bitcoins fremover vil stige til det tyvedobbelte.Det seneste års ekstreme stigninger er det rene vand ved siden af, hvad der kommer til at ske, lyder hans vurdering.Han og hans bror Tyler Cameron er sandsynligvis god for omkring 10 mia. kr. i bitcoins.Begge er kendt fra opbygningen af Facebook. De betragter bitcoins som en disrupter til guld, og ser værdierne i bitcoins som attraktive i forhold til guld - bl.a. på grund af at valutaen lettere kan transporteres og divideres.Bølgerne går højt i forholdet mellem EU og Storbritannien i forhandlingerne om at Englands brexit - det vil sige beslutningen om at forlade det europæiske samarbejde.Briternes topforhandler David Davis netop har gjort sig til talsmand i BBC TV for et synspunkt, hvor han ønsker det bedste fra kendte handelaftaler med bl.a. Canada, Sydkorea og Japan."Canada plus plus plus," kalder han et ønskescenarie, hvor der henvises til EU's handelsaftale med Canada. Den konservative inderkreds i England ønsker ikke, at Storbritannien under nogen omstændigheder skal konsultere EU i samhandelsspørgsmål, mens arbejderpartiet. Labour lægger op til en aftale, der minder om Norges aftale med EU.Senest har det været fremme, at Labour ønsker en ny folkeafstemning om spørgsmålet.Det har Labours brexittalsmand Keir Starmer dog taget afstand til denne mulighed, men ikke stærkere end at han "ikke ville bede om det."EU's formand for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, siger at der allerede er gået lang tid med de mere ukomplicerede dele af brexitforhandlingerne, og at de hårde elementer ligger længere fremme i processen.