Mens du sov: Trump i Twitter-angreb på FBI

I en række tweets langer den ameikanske præsident Donald Trump ud efter FBI. Det skriver BBC Trump skriver, at FBI's ry hænger i "laser" og "på et historisk lavpunkt".Udtalelserne kommer efter nyheder henover weekenden om, at den særlige anklager Robert Mueller har fjernet en FBI-agent fra det hold, der undersøger Ruslands rolle under sidste års valgkamp i USA. Ifølge BBC blev agenten fjernet, fordi han har skrevet en række sms'er, hvor han er imod Trump.USA og Sydkorea har mandag indledt en stor militær luftøvelse med 12.000 amerikanske soldater og mere end 230 luftfartøjer. Men det vækker harme i Nordkorea, skriver CNN Lørdag lød det i en skriftlig udtalelse fra det nordkoreanske udenrigsministerium, at den amerikanske præsident Donald Trump "selv beder om en atomkrig".Søndag kaldte den nordkoreanske statsstyrede Komité for Fredelig Genforening af Korea så Donald Trump, for "sindssyg" og sagde, at øvelsen ville "skubbe den allerede akutte situation på Den Koreanske Halvø på randen af atomkrig".Den årlige amerikanske-sydkoreanske militærøvelse kommer kun fem dage efter Nordkorea affyrede et missil.Søndag sagde den amerikanske indkøbsorganisation CVS Health, der ejer apoteker og rådgiver amerikanske sygekasser, at selskabet vil købe sundhedsforsikringsselskabet Aetna for ca. 69 mia. dollar svarende til 431 mia. kr. Det skriver New York Times Ifølge avisen kan handlen, der vil være en af årets største, omforme den amerikanske sundhedsindustri.Samtidig kommer handlen på et turbulent tidspunkt for den amerikanske sundhedssektor, hvor forsikringsselskaber, hospitaler og medicinalselskaber ruster sig til en mulig reform af regeringsprogrammer som Medicare som et resultat af republikanernes planer om et skattehug.De asiatiske markeder starter mandagen forsigtigt ud i kølvandet på fald i USA fredag efter Trumps tidligere toprådgiver Michael Flynn erklærede sig skyldig i at have løjet over for FBI. Det skriver CNBC Det japanske Nikkei-indeks er 0,31 pct. nede. I Kina er Shanghai Composite oppe med 0,12 pct., mens Shenzen Composite stiger 0,52 pct. og Hang Seng-indekset stiger med 0,71 pct. Det koreanske Kospi-indeks stiger med 0,65 pct.