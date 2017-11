Mens du sov: En bitcoin koster nu over 10.000 dollar

Relateret indhold Aktieordbog

Bitcoin bryder gennem berygtet grænse



Over 10.000 dollar for en bitcoin. Det er hvad, der skal findes i lommeuldet, hvis man i dag skal købe bare en af de meget omtalte kryptovalutaer, bitcoin.



I følge nyhedsmediet coindesk.com brød bitcoin-kursen gennem 10.000 dollar grænsen kl. 2.45 i nat dansk tid efter at især handler fra Sydkorea blev gennemført. Kl. 6.05 hed prisen 10.515 dollar ifølge coindesk.com.



Den store interesse har betydet, at der nu er værdier for 170 mia. dollar placeret i bitcoins.



I september lå bitcoinprisen omkring 3000 dollar pr. stk, hvilket betyder at valutaen er steget ikke mindre end 230 pct. siden da.



Miksede signaler fra Asien



De asiatiske markede led i høj grad under nyheden om at Nordkorea i går sendte et ballistisk missil afsted, der angiveligt har en rækkevidde, så det kan ramme USA.



I nat erklærede Nordkoreas leder Kim Jong-un tillige at landet er blevet en atommagt.Udmeldingen fik den amerikanske præsident Trump til at erklære, at han vil tage hånd om udviklingen, ligesom Japan vil skærpe interessen for Nordkorea.



Til trods for den øgede politiske usikkerhed, udviklede de asiatiske markeder sig overordnet set positivt og fulgte i høj grad samme positive stime som de amerikanske aktier havde lagt for dagen, skriver nyhedsmediet CNBC.com.



Japanske Nikkei steg således 0,52 pct. Australske ASX 200 fulgte samme vej og lagde 0,66 pct. til, mens sydkoreanske Kospi tog dagens udvikling lidt tungere og faldt med 0,13 pct.



Heller ikke de kinesiske markeder så lyst på tingene. Hang Seng faldt med 0,16 pct., Shanghai Composite faldt 0,07 mens Shenzen Composite skrumpede 0,38 pct.



Eliteindeks i USA lukker i højeste niveau nogensinde



Tirsdag blev en rekorddag på det amerikanske aktiemarked, hvor de tre toneangivende aktieindeks alle lukkede markedet i de højeste niveauer nogensinde.



S&P 500-indekset stiger med 0,98 pct. og lukker i 2627,04, mens Dow Jones stiger med 1,09 pct. og lukker i 23.836,71. Nasdaq-indekset lander i 6912,36 efter en stigning på 0,49 pct.



Ifølge CNBC er årsagen især, at Senatets budget-komité tirsdag godkendte skatteudspillet. Udspillet skal efter planen til afstemning på torsdag, men først skal det igennem budget-komitéen, hvilket altså lykkedes.