Mens du sov: Mattel afviser bejlen fra Hasbro

Ægteskabet mellem de to legetøjsgiganter Mattel og Hasbro er lidt længere væk, efter at Mattel har afvist Hasbros seneste tilnærmelser, oplyser kilder til Reuters Afvisningen fra Mattel indikerer, at Margaret Geogiadis, som blv topchef i selskabet i februar spiller højt spil og er hård i forhandlingerne med Hasbro, selv om Mattels aktiekurs har klaret sig væsentligt ringere end Hasbros i det seneste år.Mattel har efter sigende fremhævet, at Hasbros tilbud undervurderer Mattel og ikke indregner risikoen for at handlen bliver afvist af konkurrencenmyndighederne, oplyste kilderne. Det var ikke muligt at få indsigt i det købstilbud, som er afgivet.Den amerikanske, republikanske senator Ron Johnson fra Wisconson siger, at han er modstander af den skattepakke, som præsident Trump vil have gennemført i USA, og får hans modstand kraft, kan det lægge væsentlig blokering for planerne om skattelettelser i USA. Det skriver Wall Street Journal "Hvis de kan vedtage det uden mig, så lad dem," siger Ron Johnson i et interview, hvor han tilføjer, at han mener, at de foreslåede skattelettelser er uretfærdige, fordi de tilgodeser store koncerner over små virksomheder."Jeg stemmer ikke for denne skattepakke," siger Ron Johnson.Enhver republikansk modstand er ret væsentlig, fordi lederne i partiet har regnet med fuld opbakning inden for partiets rækker, så skattepakken kunne blive vedtaget med republikansk opbakning alene. Med 52 sæder i Senatet, kan republikanerne ikke tåle at tabe mere end to stemmer, medmindre de kan overbevise demokrater om skattepakkens fordele.Den tyske kansler Angela Merkel er varsom med at presse den britiske premierminister Theresa May for hårdt i Brexit-forhandlingerne af frygt for at det giver bagslag, efter at en af hendes allierede kom tilbage fra et møde i London med optimisme om at en aftale kan komme på plads. Det skriver Bloomberg Kanslerens embedsmænd i Tyskland ser en risiko for at for voldsomt pres fra EU i forbindelse med skilsmissen med Storbritannien kan svække Theresa May i hjemlandet, oplyser kilder til Bloomberg, og bliver Theresa May udskiftet som regeringschef vil hun højst sandsynligt blive udskiftet af en person med en meget hårdere linje i forhold til Brexit.De ledende amerikanske aktieindeks tog endnu et dyk onsdag. Det skete bl.a. som følge af den faldende oliepris, der presse aktierne i energisektoren nedad. Det brede S&P 500-indeks faldt 0,55 pct., mens Nasdaq-indekset faldt 0,47 pct. Det traditionsrige Dow Jones-indeks faldt 0,59 pct.Blandt de ramte energi-aktier var Halliburton, der faldt 2,9 pct., og Exxon Mobil, der dog kun faldt 1,2 pct.Den faldende oliepris er dog også godt nyt for nogle virksomheder. American Airlines steg godt 3 pct.Den japanske økonomi har med vækst syv kvartaler i streg haft den længste vækstperiode i 16 år, men udsigten fremadrettet er mindre rosenrødt, da stærkt privatforbrug før sommeren muligvis kun er et kortvarigt fænomen. Det skriver Japan Times Bnp steg 1,4 pct. i juli til september på basis af vækst i eksporten af elektronikprodukter, men nøgletal onsdag viste, at privatforbruget, som udgør næsten 60 pct. af det samlede bnp i Japan, faldt for første gang i syv kvartaler med 0,5 pct. i kvartalet efter en stigning på 0,7 pct. i det foregående kvartal.