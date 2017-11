Mens du sov: Fedtmule, Anders And og de andre leverede ikke varen

Ingen festaften i Andeby og omegn



Mickey Mouse, Anders And og de andre Disney-figurer måtte gå slukørede i seng. Moderselskabet The Walt Disney Company aflagde regnskab efter børslukketid på Wall Street sent torsdag dansk tid, og det gav et gisp.



Både omsætning og indtjening pr. aktie ramte under markedsforventningerne, og aktien faldt straks i efterhandlen. Omsætningen ramte 12,8 mia. dollar, ca. 82 mia. kr., for selskabets fjerde kvartal, som er den periode, regnskabet gjaldt. Stort set alle områder af den vidt forgrenede forretning omsatte for mindre, end analytikerne havde ventet.



Nervøst aktiemarked i Japan



I Asien har især det japanske aktiemarked, som jo er flere timer foran os andre, fredag reageret voldsomt på amerikansk rumlen om en reduceret virksomhedsbeskatning.



Det er republikanerne, der foreslår, at beskatningen sænkes fra 35 til 20 pct. Men ifølge CNBC kan det først blive en realitet i 2019.



I Japan ligger Nikkei 225-indekset kort før klokken 6.00 dansk tid i minus 0,95, mens det kinesiske Hang Seng-indeks lige præcis holder snuden oven vande med et plus på 0,01 pct.



Kina bekymrer naboerne med kunstige øer



Og nu vi er på de kanter, så er der i landene omkring det sydkinesiske hav en voksende bekymring over, at Kina er i gang med at teste et nyt skib, som er designet til at etablere kunstige øer.



Ifølge CNBC er det 140 meter lange skib i stand til - fra 35 meters dybde - at hente 6000 kubikmeter sand i timen.



Og i regionen er der en frygt for, at Kina vil bruge nye, menneskeskabte øer i forbindelse med nye territoriale krav.



I forvejen har Kina skabt syv øer, hvoraf nogle huser missilbaser og radarsystemer. Og det har ført til bekymring i lande som Vietnam, Filippinerne, Malaysia, Brunei og Taiwan, skiver CNBC.



Tag en Uber til fondsbørsen



Taxi-virksomheden Uber vil på børsen. Selskabet planlægger en børsnotering i 2019, siger topchefen Dara Khosrowshahi i sit første offentlige interview siden han kom til Uber i sommer.



Som situationen er nu, har Uber faktisk alle ulemperne ved at være som et børsnoteret selskab i offentlighedens søgelys, men ingen af fordelene, siger han.



I interviewet kommer han også ind på den giftige kultur i selskabet med bl.a. beskyldninger om sexchikane.



"Sandheden er, at alle vil spille for et vindende hold. Nogle gange kan det vindende dække over råddenskab, der kan ske i enhver organisation. Der var særlige kulturelle værdier i Uber. Men de blev fordrejet til undskyldninger for dårlig opførsel og for at være et røvhul," siger han. Og han tilføjer, at Uber arbejder på at ændre sin kultur som forberedelse til en børsnotering.