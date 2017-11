Mens du sov: Zuckerberg har kigget i krystalkuglen

Zuckerberg: Teknologi reducerer ikke antallet af job, men...



Verden over diskuteres det, hvilken effekt digitalisering og indførelse af ny teknologi i almindelighed vil have på antallet af job.



Vil den skabe masser af nye arbejdspladser - eller vil den kaste millioner ud i ledighed?



Hverken eller, lyder det fra en af verdens rigeste mænd, Facebook-stifter Mark Zuckerberg, der i nat dansk tid holdt en tale i Oklahoma som led i en større rundrejse i USA.



Herhjemme var spørgsmålet for nylig igen oppe at vende, da en Rambøll-undersøgelse blandt Danmarks 1000 største virksomheder afslørede, at de ser 21,5 pct. af deres omsætning truet af digitaliseringen inden for de næste tre år.



Omregnet til arbejdspladser betyder det ifølge Rambøll, at 391.000 arbejdspladser er i farezonen. Og det er altså kun blandt de 1000 største virksomheder.



Men hvis Facebook-stifteren er lige så god til at spå om fremtiden, som han er til at skabe sig en formue, så er der ikke den store grund til bekymring. Der er dog et enkelt men...



Ifølge CNBC vurderer Zuckerberg, at indførelsen af ny teknologi ikke vil have den store effekt på antallet af arbejdspladser.



Til gengæld vil den betyde, at en masse mennesker får behov for efteruddannelse - og at de på den længere bane kan se frem til at få en bedre løn.



Asiatiske aktier ligger til et plus



Når man ser på den aktuelle udvikling på to af de asiatiske aktiemarkeder, hvor handelen fortsat er i gang, må man konstatere, at der er en høj grad af enighed om, hvor dagen skal ende.



Det japanske Nikkei-indeks ligger lidt efter klokken 6.00 dansk tid i plus 0,93, mens det kinesiske Hang Seng stort set følger trop med et plus på 0,91 pct.





Flere penge til SAS



Efter SAS onsdag meddelte fondsbørsen, at selskabet overvejer at udstede aktier for omkring 1 mia. svenske kroner, blev der sidst på aftenen sat trumf på. I en ny meddelelse hedder det, at interessen for SAS er så stærk, at den påtænkte aktieudstedelse snarere kommer til at lyde på ca. 1,25 mia. svenske kroner.



Det var en ekstraordinær generalforsamling 3. november, som gav tilladelsen til at skaffe finansiering gennem nye aktier.



Fox får flere i folden



Den amerikanske medieorganisation 21st Century Fox aflagde sent i aftes endnu et regnskab med tocifrede vækstrater i indtægterne fra distributører af kabel- og satellit-tv. Det er især den populære kanal Fox News, der driver indtjeningen.



Kvartalet gav en omsætning på 7 mia. dollar, ca. 45 mia. kr., og det er især nyheder og sport, der trækker indtjeningen i en tid, hvor tv-abonnementer og reklamer falder.