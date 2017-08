Mens du sov: USA ramt af værste storm siden Katrina i 2005

USA's fjerde største by Houston i Texas er bragt i knæ af en gigantisk storm, der har oversvømmet store dele af byen og efterladt Houston i en tilstand af det som amerikanske medier beskriver som en katastrofe af hiditil uset karakter.



Stormen har kostet fire mennesker livet, mange er såret og et ukendt antal huse og forretninger er blevet ødelagt i den værste storm siden stormen Katrina ramte Louisiana i 2005,.



"Detaljer på omfanget af de aktuelle skader er fortsat usikre, men det er dog sikkert, at stormen over Texas vil have en langvarende negativ effekt på olieindustrien i Texas," siger Jeffrey Halley, der er senior analytiker til CNBC.



Hvordan de amerikanske markeder reagerer på stormen er usikkert, men en konsekvens er at benzinpriserne er steget. På sigt kan regningen løbe op i mange hundrede milliarder kroner og oprydningen kan tage år i den storm som de amerikanske myndigheder selv karakteriserer som overvældende og uden fortilfælde.



Trump rasler med sablen mod Kina



"Jeg vil have told. Og jeg vil have, at nogen skal bringe mig noget told." Sådan skulle USA's præsident Donald Trump angiveligt have sagt på et møde med sine rådgivere i Det Hvide Hus, skriver Axios søndag.



Det var Trumps nye Chief of Staff John Kellys første handelsmøde, og præsidenten skulle videre have sagt: "De griner af os i Kina", skriver mediet baseret på anonyme kilder.



Uber på vej med ny direktør



Uber har angiveligt valgt Expedias adm. direktør Dara Khosrowshahi som sin nye topchef. Det skriver Recode, og Axios bekræfter og skriver, at der kan komme en meddelelse tidligt mandag.



Amerikanske aktier en smule op



Fredag aften sendte de aktiehandlerne på Wall Street sendte de amerikanske aktier en lille smule op, før de slukkede computerne og gik på weekend.



Den amerikanske centralbankchef Janet Yellen lod være med at sende nye høgeagtige signaler om hurtige renteforhøjelser, da hun indtog podiet på centralbankernes konference i Jackson Hole, Wyoming.



Faktisk sagde hun stort set intet om rentekursen, men talte langt mere om finanssektorens regulering, og det blev altså fortolket som en let dueagtig melding.



Det toneangivende S&P 500 indeks steg 0,17 pct. til niveauet 2443, mens det mere industritunge Dow Jones indeks fulgte trop med et plus på 0,14 pct. til



Det mere teknologitunge Nasdaq-indeks havde sværere ved at følge med og måtte tage et lille minus på 0,09 pct. til kurs 6265.