Mens du sov: Samsung holder vejret før dom

Relateret indhold Aktieordbog

Hvis Samsungs ansatte og investorer har sovet uroligt i nat, så er det til at forstå.



Fredagen - som jo i Sydkorea er mere fremskreden end herhjemme - er nemlig dagen, hvor en sydkoreansk domstol skal afgøre, om Jay Y. Lee er skyldig i korruption.



49-årige Lee er næstformand i Samsung Electronics, men betragtes som de facto-chef for virksomheden.



Han blev anholdt i februar - mistænkt for bl.a. at have bestukket en nær ven af den tidligere præsident, Park Geun-hye. Formålet var at opnå fordele for Samsung.



Sagen kommer ikke specielt belejligt for Samsung, der har været igennem en vanskelig tid, efter at telefonmodellen Galaxy Note 7 viste sig at kunne bryde i brand uden videre.



Efterfølgeren, Note 8, blev præsenteret onsdag. Og her to dage senere skal domstolen i Sydkorea så afgøre, om den vil følge anklagerens krav om, at Jay E. Lee skal sendes 12 år i fængsel.



Ifølge flere analytikere kan Samsung trøste sig med, at Lee ikke har optrådt som Samsungs ansigt udadtil.



Og det er måske forklaringen på, at anklagerne mod ham ikke er slået igennem i virksomhedens regnskaber, der viste et overskud på 12,67 mia. dollar i andet kvartal 2017.



Men ifølge CNBC kan sagen mod Lee alligevel vise sig at kaste en skygge over selskabet, fordi den udstiller Samsungs tætte forbindelser til Sydkoreas politiske elite.



Positiv stemning i Asien



Efterhånden som fredagens igangværende aktiehandel skrider frem i Asien, ser det ud til at blive en fin dag.



Kort efter klokken 6.00 dansk tid ligger det japanske Nikkei-indeks 0,66 pct. over niveauet ved dagens begyndelse.



Og det kinesiske Hang Seng-indeks viser samme takter og er oppe med 0,61 pct.



Syrlig, afventende stemning i USA



De amerikanske aktier stod stort set stille i dagens handel - med en lille syrlig pil nedad.



Det toneangivende S&P 500 indeks dalede 0,21 pct. til niveauet 2438, mens det mere industritunge Dow Jones indeks fulgte trop med et lille minus på 0,13 pct. til 21.783.



Endelig faldt det teknologitunge Nasdaq-indeks en anelse med 0,11 pct. til kurs 6271.



Investorerne venter på dagens vigtige taler fra Jackson Hole, hvor både Federal Reserves chef Janet Yellen og ECB's chef Mario Draghi skal på podiet.



Men analytikere vurderer, at Trumps Twitter-skældud på toprepublikanere som Mitch McConnell og Paul Ryan heller ikke er specielt konstruktivt forud for en skattereform