Mens du sov: Apple-læk på Samsungs store dag

Måske er det en tilfældighed - måske ikke.Men det er i hvert fald et faktum, at det sædvanligvis fuldstændig tilknappede Apple valgte at gå ud med nogle detaljer om sin kommende Iphone på præcis samme dag, hvor den største konkurrent - og det er Samsung - præsenterede sin nye model Galaxy Note 8 til levering inden så længe.For nu lige at runde den først, så er der tale om en stor affære med Samsungs hidtil største telefonskærm på 6,3 tommmer og - som noget lidt usædvanligt - en pen til at tegne og skrive på skærmen.Men så er der det her med Apple...Det forventes, at giganten fra Californien vil præsentere tre nye telefoner engang i september. Og som noget temmelig usædvanligt har CNBC åbenbart været i audiens og fået lidt at vide om et par af de funktioner, der er på vej.Mange kender sikkert apps, der holder styr på, hvor mange kalorier man indtager og den slags.Nu er Apple så undervejs med en app, hvor man simpelthen tager et billede af f.eks. den tallerken med spaghetti, der står foran en - og kan appen ellers lagre informationerne ud fra de oplysninger, der ligger i selve telefonen. Fordi Apple angivelig har gjort alt benarbejdet på forhånd.Og skulle man have fået udslæt, så kan kan man også her tage et billede og efter et par sekunder få et bud på, om det stammer fra f.eks. brændenælder eller den mere alvorlige bjørneklo.Der lader torsdag ikke til at være nogen klar retning på de asiatiske aktiemarkeder, hvor handelen stadig er i fuld gang.Lidt over klokken 6.00 tordag morgen dansk tid ligger det japanske Nikkei-indeks til et minus på 0,23 pct.Til sammenligning er det kinesiske Hang Seng-indeks til et minus på 0,59 pct.Det lykkedes den amerikanske præsident Donald Trump at gøre investorerne på Wall Street så nervøse, at de sendte aktierne ned.Trump truer nemlig nu med at lukke regeringen ned, hvis ikke han får sin finansiering af muren mod Mexico igennem kongressen. Derfor blev de pæne aktiestigninger i går forvandlet til fald i dag.Det toneangivende S&P 500 indeks dalede med 0,35 pct. til niveauet 2444, mens det mere industritunge Dow Jones indeks fulgte trop med et minus på 0,40 pct. til 21.812.Endelig faldt det teknologitunge Nasdaq-indeks en anelse med 0,30 pct. til kurs 6278.