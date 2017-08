Mens du sov: Apple opgiver at genopfinde hjulet

To fløje har internt i Apple kæmpet voldsomt for at sætte virksomhedens ambitionsniveau, når det gælder fremtidens selvkørende biler.Ifølge CNBC , der citerer The New York Times, afslører fem unavngivne personer med kendskab til Apples elbilprojekt, Titan, at den interne strid har stået mellem to fløje, hvor den ene har manet til besindighed og foreslået, at Apple nøjes med at levere en del af den underliggende teknologi og software - for så at lade andre tage den risiko, der er forbundet med at fremstille den færdige bil.På den anden fløj stod mere hardcore folk som f.eks. Apples chefdesigner, Jonathan Ive. De ville på bedste Apple-manér udvikle alt selv og have kontrol over hver eneste detalje. Vitterligt hver eneste...På et tidspunkt var denne gruppe ligefrem inde på, at man skulle genopfinde hjulet. Et globeformet hjul ville nemlig gøre kørselen mere stabil end den traditionelle, luftfyldte ring, mente man.Ifølge de interviewede er de interne diskussioner foreløbig endt ud i en mere beskeden ambition.Den handler om, at Apple skal levere underliggende teknologi til selvkørende køretøjer.Samtidig tester man dog også køretøjer, der kan fragte de ansatte rundt mellem de forskellige afdelinger i Silicon Valley.Ifølge de fem interviewede kaldes det nye projekt for PAIL. Forkortelsen står for Palo Alto to Infinite Loop - hvilken er adressen på Apples hovedkontor i Cupertino, Californien.Som situationen tegner sig her tidligt onsdag, er der optimisme at spore i Asien.Det japanske Nikkei-indeks ligger i et plus på 0,28 pct., men det kinesiske ideks, Hang Seng, også er oppe med 0,91. pct.De seneste ugers nervøsitet på Wall Street fordampede i går, og aktiehandlerne sendte de tre ledende aktieindeks pænt mod nord.Det sker i en fornyet tro på, at den amerikanske præsident Donald Trump kan levere på sin længe ventede skattereform.Det toneangivende S&P 500 indeks strøg 0,99 pct. i vejret til niveauet 2452, mens det mere industritunge Dow Jones indeks fulgte trop med et plus på 0,90 pct. til 21.899.Endelig steg det teknologitunge Nasdaq-indeks med hele 1,36 pct. til kurs 6297.Aktierne har ellers været trykket af både det politiske efterspil i Washington efter Charlotteville-angrebet, de voldsomme spændinger i forhold til Nordkorea og endelig terror-angrebene i Spanien