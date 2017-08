Trump kritiseres for Nordkorea-retorik



Donald Trump har skærpet tonen markant over for Nordkorea i løbet af de sidste par måneder, efter det kommunistiske diktatur har skruet op for krigsretorikken, truet USA og udført adskillige missiltest.



Nu langer en særlig rådgiver for den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, ud efter Trump.



I et interview med ABC News siger Moon Chung-in, at den amerikanske præsidents trusler om at "frigive ild og raseri" er meget bekymrende. Interviewet sker et døgn efter, at Sydkoreas præsident talte i telefon med Trump og indtrængende bad ham om at aftrappe konflikten med Kim Jong Uns diktatur.



Iran investerer i missilforsvar



Mens truslerne om angreb fyger mellem USA og Nordkorea, har Irans parlament netop stemt for at øge sin investering i landets programmer for missilforsvars- og udenlandske operationer med mere end 500 mio. dollar (3,2 mia. kr.).



Det skriver BBC News.



Afstemningen er er reaktion på den seneste tids amerikanske sanktioner mod Iran, sanktioner, som USA indførte som et modsvar på en ballistisk missiltest.



Men ifølge Iran krænker sanktionerne atomaftalen fra 2015, som den amerikanske præsident, Donald Trump, har kaldt "den værste nogensinde" og truet med at rive i stykker, skriver BBC News.



Det iranske parlaments beslutning om at øge investeringen i forsvarsprogrammerne skal igennem en anden afstemning, før den bliver endeligt godkendt.



Olieprisen tæt på 50 dollar



Investorerne sender olieprisen op til omkring 49 dollar, efter produktionen fra Libyen er faldet drastisk grundet uroligheder blandt havnearbejdere.



Ifølge Bloomberg er udvindingen af råvaren faldet med hele 30 pct. på det nordafrikanske lands største oliefelt, hvilket er med til at sende prisen op.