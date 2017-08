Det amerikanske aktiemarked stod i frygtens tegn torsdag, hvor præsident Donald Trump skærpede den hårde retorik over for Nordkorea.



Han brugte vendinger om, at Nordkoreanerne risikerer et scenarie som de aldrig havde forestillet sig, og at hans tidligere udbrud om, at amerikanerne ville reagere med ild og raseri, måske havde været for milde.



De amerikanske aktier er følsomme, og dykkede i lyset af hadretorikken over en bred kam. De har ikke ligget lavere i de seneste seks uger.



Dow Jones faldt med 0,93 pct. Nasdaq dykkede med 2,13, og S&P 500 faldt med 1,45 pct.



Den geopolitiske uro medfører risikoaversion, og investorerne flygter bl.a. til guld, der steg til det højeste niveau i ni uger.



Formueforvaltere i USA beretter om større lyst til gevinsthjemtagelse på grund af den politiske uro.



"Det er tid til at tage risiko af bordet, og formueforvalterne oplever, at når gevinsterne er taget hjem, så er der ikke den store lyst til at geninvestere," udtaler en amerikansk formueforvalter.