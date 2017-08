Mens du sov: Facebook vil lancere videokanal

Relateret indhold Aktieordbog

Facebook vil lancere konkurrent til Youtube



Facebook arbejder lige nu på at lancere en videotjeneste, der kan tage kampen op mod giganten Youtube.



Den nye tjeneste skal hedde Watch og vil lige som Youtube give sine brugere mulighed for at se forskellige videoer, men har også aftale med den amerikanske baseball-liga klar, skriver netmediet cnbc.com



Nordkorea gør plan klar om angreb af Guam



Nordkorea vil i midten af august færdiggøre en plan om at angribe nær den amerikanske stillehavsø Guam med fire missiler. Det skriver nyhedstjenesten Ritzau.



Det oplyser general Kim Rak Gyom, der leder missilkommandoen under Nordkoreas hær, ifølge det statslige nyhedsbureau KCNA.



Guam huser blandt andet USA's militære base Anderson Air Force Base.



Planen er ifølge generalen at ramme farvandet 30-40 kilometer fra Guam. Derefter vil man afvente yderligere ordrer fra den øverstbefalende for Nordkoreas atomstyrke, oplyser Kim Rak Gyom.







Amerikanske aktier trak ned





Onsdagen sluttede i USA af med, at aktiekurserne på de tre toneangivende aktieindeks kun bevægede sig en smule i nedadgående retning.



S&P 500 lå 0,04 pct. under tirsdagens slutkurs. Dow Jones dykkede 0,17 pct. og Nasdaq sluttede 0,28 pct. under gårsdagens niveau.



Den store byggemarkedskæde Home Depot rejste sig med en stigning på 1,3 pct,, hvilket tilskrives mange flere reperations- og renoveringsopgaver, hvor de store pengesedler kommer frem. Der er voldsom medvind inden for hele bygge- og gør det selv- området i USA, og det kommer Home Depot til gavn.



I den anden ende af skalaen dykkede Walt Disney med 4,5 pct. Den negative udviklings skyldes, at under holdningskoncernen fremover vil opbygge deres egen internetservice, og f.eks. ikke lægge deres fil ud på Netflix. En talsmand for Netflix forklarer, at 30 pct. af alle kig på Netflix i USA er på Walt Disney-produkter. Disney har 18 måneder til at få deres nye system op at køre, skriver Bloomberg.



Stemningen på de ameikanske aktiemarkeder er fortsat præget af præsident Trumps voldsomme udfald mod Nordkorea i tirsdags, men embedsmænd har i løbet af onsdagen forsøgt at gyde olie på vandene. Der er en bedre tiltro til at udfordringerne med Nordkorea ikke eskalerer yderligere, siger en analytiker til Bloomberg.