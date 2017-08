Mens du sov: Kina ramt af jordskælv

Relateret indhold Aktieordbog

Jordskælv rammer Kina



To kraftige jordskælv har ramt Kina tirsdag og onsdag.



Mens redningsmandskab natten til onsdag dansk tid har fundet flere ofre for det første skælv, så er der ingen meldinger om dræbte i det seneste skælv, der ramte det vestlige Kina nær grænsen til Kasakhstan, skriver Ritzau.



Ifølge netmediet cnb er ni døde - heriblandt seks turister - og 164 kommet til skade.



USA's geologiske tjeneste, USGS, har ifølge nyhedsbureauet Reuters beregnet skælvet til at have en størrelse på 6,3



Skælvets epicentrum er lokaliseret 135 kilometer nordøst for Yining, der har over en halv million indbyggere.



Det er det andet kraftige jordskælv i Kina på under et døgn. Tirsdag ramte et skælv med en beregnet størrelse på 6,5 en bjergrig del af den sydvestlige Sichuan-provins.



Skælvet ramte i en sparsomt befolket egn omkring 200 kilometer nordvest for byen Guangyuan.



Rystelserne kunne angiveligt mærkes helt i Kinas hovedstad, Beijing, der ligger mere end 1200 kilometer væk.



Flere huse er kollapset i det ramte område, skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.



Trumps udfald mod Nordkorea rammer aktierne



Alle tre toneangivende børser i USA endte i rødt tirsdag. S&P500 dykkede 0,24 pct., Nasdaq faldt 0,21 pct., mens Dow Jones lå 0,15 under gårsdagens niveau.



Apple Inc. steg med 0,80 pct., mens Merck & Co. inc. dykkede 0,92 pct.



Der var således tale om beskedne fald, der ikke står mål med den amerikanske præsident Donald Trumps voldsomme retorik over for Nordkorea.



Han er i amerikanske medier citeret for, at Nordkorea vil blive mødt med "ild og raseri og med kræfter som verden endnu ikke har set."



Udfaldet mod Nordkorea kom efter efterretningsrapporter, der indikerer, at det Nordkorea nu er stand til at producere et lille atomsprænghoved, der kan monteres på de missiiler, der jævnligt fyres af ud over bl.a. japanske havområder.