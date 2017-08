Mens du sov: Google havnet i penibel sag

Google havnet i skidt sag



Et lækket dokument fra software-giganten Google har sat gang i en historie om virksomhedens syn på kvinder. I det ti sider lange dokument som en mandlig softwareingeniør har lavet under titlen "Googles ideologiske ekkokammer", hedder det blandt andet at kvinder ikke egner sig til teknologi- og lederstillinger.



"Kvinder er i gennemsnit mere åbne overfor følelser og æstetik i stedet for ideer. De har generelt større interesse i mennesker fremfor ting, sammenlignet med mænd," står der ifølge tv2.dk i erklæringen.



Ifølge mediet cnbc.com har Google fyret forfatteren til den kontroversielle erklæring.



Fald i amerikanske aktier



Det amerikanske aktiemarked steg svagt igennem mandagen. Dow Jones steg med 0,12 pct., S&P 500 steg med 0,15 pct., mens Nasdaq løftede sig med 0,51 pct.



Teknologigiganten Apple steg med 1,55 pct, mens United Technologies Corporation dykkede med 2,5 pct.



Overordnet set var det teknologiaktierne, der bar stigningerne igennem sammen med aktier i virksomheder, der producerer forbrugsvarer. Energiområdet tabte terræn og olieprisen dykkede.



I Europa dykkede Stoxx 600 med 0,14 pct. bl.a som konsekvens af overraskende svage tal fra Tyskland fra juni, hvor bl.a. forbruget af rejser lå lavere end forventet.



På en nyhedsfattig dag vakte det en vis opsigt, at det irske betting-site Paddy Power Betfair tabte 5,25 pct. på aktiekursen som konsekvens af et overraskende direktørskifte i koncernen, der blev til i kraft af en fusion for 18 måneder siden.