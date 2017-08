Mens du sov: Asien reagerer på stærk jobrapport

Relateret indhold Tilføj søgeagent Shanghai Composite Index Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

De asiatiske markeder har haft en god nat efter den amerikanske jobrapport i fredags viste gode takter.



I Australien betød det en stigning på 0,86 pct, mens Japanske Nikkei steg med 0,58 pct, skriver mediet cnbc.com



Det kinesiske Shanghai Composite brød trenden og dalede med 0,15 pct.





Kina har fokus på stabilitet



De kinesiske finansmarkeder har udtænkt nye metoder til at dæmme op for finansiel usikkerhed. Shanghai composite kan fremadrettet nulstille enhver virksomheds handlinger, hvis de udgør en finansiel risiko for markedet.



Aftalen er kommet i stand efter at det private konglomerat Dalian Wanda og det offentlige selskab - ejendomsudvikleren Sunac brugte en ukonventionel aftalestruktur, der rejste spørgsmål, skriver cnbc.com