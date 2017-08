Mens du sov: USA zigzagger i udmeldinger om Nordkorea

Den digitale valuta bitcoin faldt en anelse i forbindelse med, at valutaen blev splittet op i to i løbet af tirsdag. Det skriver CNBC Valutaen blev splittet op i bitcoin og den nye "bitcoin cash", som er en alternativ version, der især støttes af mindre udviklere.Futures for den nye bitcoin cash indledte med at springe 48 pct. i vejret til 422 dollar, for så at falde omtrent 26 pct. pg derefter handles omkring 214 dollar.Den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, sagde på en pressekonference, inden han skal afsted på en diplomatisk turné i Asien, at Nordkorea ikke er USA's fjende, samt at man ikke nødvendigvis kræver en udskiftning af regimet."Vi ønsker ikke, at regimet skal kollapse. Vi prøver at formidle budskabet til nordkoreanerne: Vi er ikke jeres fjender. Vi er ikke en trussel mod jer. Men I fremstår lige nu som en uacceptabel trussel mod os, og det er vi nødt til at reagere på," sagde Tillerson ifølge Wall Street Journal Sidste måned meldte CIA-direktør Mike Pompeo ellers ud, at USA gerne så Nordkoreas regent, Kim Jong Un, gå af.Teknologikæmpen kom sidst på tirsdagen med sit kvartalsregnskab for tredje kvartal af det forskudte regnskabsår.Omsætningen voksede 7,2 pct. i forhold til sidste år, hvilket er den bedst vækstrate i syv kvartaler, skriver Wall Street Journal . Aktien lukkede med et kurshop på 6,3 pct. i eftermarkedet.Samtidig indikerede selskabets forventninger til resten af året, at den kommende iPhone-lancering i september ser ud til at gå efter planen - analytikerne har hidtil frygtet, at rygter om problemer med levering af dele og produktionsflaskehalse kunne forsinke lanceringen af en opdateret version af Apples suverænt største indtægtskilde.De asiatiske aktieindeks ligger generelt med stigning onsdag morgen, dansk tid, med japanske Nikkei 225 i front med en stigning på 0,6 pct.I Hong Kong stiger Hang Seng-indekset 0,4 pct., mens Shanghai Composite kun lige ligger et mulehår over tirsdagens lukkeniveau med en stigning på 0,1 pct. Det koreanske Kospi-indeks stiger 0,2 pct.De tre ledende amerikanske aktieindeks - Dow Jones, Nasdaq og S&P - havde alle en grøn dag på børsen med små stigninger på mellem 0,23 og 0,33 pct.Stigningen på Dow Jones var endda nok til, at indekset nu igen slår sin egen rekord og aldrig har været mere værd end nu. Indekset er i løbet af den seneste måned steget med 2,54 pct., og det er ikke set bedre siden februar.De positive takter er drevet af, at rigtig mange amerikanske selskaber netop nu er i gang med at fremlægge regnskaber, der overgår de flestes forventninger."Det er drevet af indtjening, og indtjeningen har været fremragende," konstaterer Crit Thomas, global markedsstrateg hos Touchstone Investments, over for CNBC.