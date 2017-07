Mens du sov: Kina truer Vietnam til at stoppe olieeventyr

Kina truer Vietnam til at stoppe olieeventyr

Trump opfordrer til højere finansiering af militæret

Lav dollar sender Asien i minus









Den kinesiske flåde har angiveligt truet Vietnam til at standse det spanske olieselskab Repsols olieudvinding i Det Sydkinesiske Hav. Det skriver CNBC.Kina truede i sidste uge med at angribe vietnamesiske baser på Sprat-øerne, hvis ikke Vietnam satte en stopper for olieudvindingen. Det skriver CNBC USA's præsident Donald Trump opfordrer Kongressen til at lade et budget passere, der sikrer højere, mere stabil og forudsigelig finansiering af det amerikanske militær. Det skriver Bloomberg Lørdag var Donald Trump ude for at se første skib i Gerald R. Ford-klassen, der er en klasse af amerikanske hangarskibe, som er ved at blive bygget agf Huntington Ingalls Industries Inc. til den amerikanske flåde.Trump ønsker at udvide den amerikanske flåde fra 276 skibe til 350 skibe. Præsidenten har ved flere lejligheder kritiseret budgetoverskridelser i militæret og mener, at købsprocessen skal reformeres, så man får det bedste udstyr til de bedste priser.De asiatiske markeder åbnede i et generelt minus på grund af den lave dollarkurs og usikkerhed op til ugens kommende rentemøde i FED. Det skriver CNBC. Japans Nikkei 225 faldt 0.84 pct. til 19,930.7, mens Topix indekset var nede med 0,81 pct. Til 1,616.73. Kospi faldt 0.17 procent.Shanghai blev handlet en smule op med 0,11 pct., mens Shenzhen åbnede i et minus på 0,2 pct.