Mens du sov: Væksten i Nordkorea er den højeste i 17 år

Selvom diktaturstaten Nordkorea stort set ikke kan handle med omverdenen, så steg landets bnp med 3,9 pct. i 2016. Det er den største stigning i 17 år, skriver Reuters.Nordkorea oplyser ikke selv økonomiske data, men den sydkoreanske centralbank har udgivet konjunkturtal for Nordkorea siden 1991.Især mineindustri og energi var med til at trække den nordkoreanske økonomi op.Der er stort set ingen lande, der handler med Nordkorea, der har været underlagt sanktioner siden på grund af landets atomprogram.Kina handler dog med Nordkorea, og eksporten til det kinesiske marked steg med 4,6 pct.Med til historien hedder det, at Nordkorea fik et tilbageslag i 2015, hvor tørke og lave råvarepriser gjorde ondt på økonomien.Donald Trump fortalte under et interview med New York Times , at han ikke ville have indstillet Jeff Sessions til jobbet som justitsminister, hvis han havde vidst, at han senere ville erklære sig inhabil i undersøgelsen af Trumps forbindelser til Rusland under valgkampen."Sessions skulle aldrig have erklæret sig inhabil, og hvis han ville gøre det, så skulle han have orienteret mig, før han tog imod jobbet. Så havde jeg valgt en anden," sagde Trump til avisen.Der er næsten gået sommerferie i aktiemarkederne. Det brede asiatiske aktieindeks MSCI uden japanske aktier faldt med 0,2 pct. i dagens handel.Det sker efter to uger, hvor indekset er steget med cirka 5 pct.Det japanske Nikkei-indeks rørte heller ikke meget på sig. Det faldt med 0,3 pct.De små fald kommer efter nogle gode uger, hvor eksempelvis det asiatiske MSCI-indeks ifølge Reuters er steget ti dage i træk."Stærk global vækst og gode indtjeningsforventninger understøtter aktiemarkederne globalt, siger Tatsushi Maeno, seniorstrateg ved Okasan Asset Management til Reuters.Det amerikanske aktieindeks Dow Jones har længe været oppe i rekordniveau. Men torsdag faldt indekset en smule. Dow Jones faldt med 0,13 pct. Det var særlig byggemarkedet Home Depot, der havde en dårlig dag på børsen, og det trak ned i indekset.Indekset S&P500 faldt med 0,02 pct. Nasdaq Compostite steg med beskedne 0,08 pct.En Bloomberg rapport beskrev, at undersøgelsen af Donald Trumps forbindelser til Rusland i forbindelse med det amerikanske valg nu bliver udvidet til også at omfatte hans forretningsimperium.Ifølge Wall Street Journal var det nok til at gøre markederne nervøse."På det her tidspunkt bliver markederne anset for at være så oppiskede, at det handler om at sælge først og stille spørgsmål senere," sagde analytikeren Justin Wiggs fra analysehuset Stifel Nicolaus til Wall Street Journal.