Mens du sov: John McCain har fået en hjernetumor

Den mangeårige republikanske senator John McCain har fået konstateret en aggressiv hjernetumor. Han blev i sidste uge opereret for en blodprop over venstre øje, og en vævsprøve har efterfølgende vist, at den blev udløst af tumoren.Det skriver Bloomberg.80-årige McCain er en af de mest fremtrædende republikanere og er bl.a. formand for Senatets forsvarsudvalg. Han var republikanernes præsidentkandidat i 2008, hvor han tabte til Barack Obama.Det blev ikke nemmere for iagttagere at forstå hvad retningen er på republikanernes forsøg på at afmontere den del af det amerikanske sundhedssystem, der går under navnet affordable care act - også kendt som Obamacare.Ifølge New York Times var den amerikanske præsidents bedste bud, at man skulle aflive ordningen og så finde en afløser senere.Men under et frokostmøde onsdag lagde Donald Trump angiveligt vægten et andet sted. Han mener, at senatet er ganske tæt ved at finde en løsning - på trods af, at senatet ellers tirsdag måtte opgive at samle de nødvendige stemmer."Vi er langt tættere på end folk forstår," sagde Donald Trump ifølge Wall Street Journal I forlængelse af ovenstående opfordrede Donald Trump onsdag aften dansk tid sine politiske kolleger i Senatet til at udskyde deres ferie, indtil de er nået til enighed om et alternativ til Obamacare.20 republikanske senatorer mødtes i går aftes med repræsentanter fra Det Hvide Hus for at diskutere, hvordan man skal agere fremover for at få en ny sunhedsplan gennemført.